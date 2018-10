Vanessa va défiler avec une robe «L'essentiel»

«Ma fille voulait que l'on réalise une robe excentrique avec quelque chose d'ici, alors on a décidé de confectionner une tenue avec plusieurs exemplaires de L'essentiel, car tout le monde lit le journal au Luxembourg». Les mots de Delia Melo de Niederanven sont brefs et précis pour décrire la robe qui permettra à sa fille, Vanessa Malane, de défiler samedi soir à Bruxelles pour un concours où 200 filles tenteront leur chance lors de Top Model Europe.

Delia Melo et sa fille Vanessa Malane. Delia Melo et sa fille Vanessa Malane.

«Je suis vraiment désolée de vous avoir pris une vingtaine de journaux pour cette réalisation», s'excuse la maman originaire de Saint-Domingue qui vit au Grand-Duché depuis 21 ans. «On a utilisé plus ou moins cinq journaux pour le dessus et une quinzaine pour le bas. C'était très compliqué. On a demandé de l'aide à plusieurs connaissances de ma fille et on a fait des cocottes en papier durant toute une après-midi et on les a ensuite fixées avec de la colle très forte. C'était très marrant. J'avais l'impression d'avoir une classe de maternelle chez moi pour faire du bricolage».

Aux côtés de jeunes filles originaires de toute la Grande Région et même de Paris, Vanessa Malane va donc porter haut et fort les couleurs du Luxembourg avec plusieurs exemplaires de L'essentiel sur sa robe. «Pour le bas, tout est fixé sur un short et pour le haut, on a utilisé de l'aluminium pour s'adapter aux formes d'une femme. Tout tient très bien, on ne devrait pas avoir trop de problèmes à l'emmener jusqu'à Bruxelles», conclut la maman en souriant et en croisant les doigts pour sa fille Vanessa, 20 ans, étudiante aide-soignante vivant à Differdange.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)