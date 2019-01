Ils ont rendu hommage au petit Calvin, tué à Wiltz

Des peluches, des ballons, des fleurs... Au pied de la croix en bois plantée à l'endroit où Calvin, 2 ans, a été fauché le 2 janvier, avec quatre autres piétons, les cadeaux et marques d'affection s'accumulent, ce samedi après-midi. Plusieurs dizaines de personnes, des proches, des voisins, des petits camarades, etc., ont participé à un dernier hommage rendu à l'enfant.

L'émotion était palpable, sous la grisaille, rue Grande-Duchesse Charlotte, là où le drame s'est produit, près de l'hôpital de Wiltz. En tout, une centaine de personnes ont participé à la manifestation et ont respecté une minute de silence.

Calvin avait succombé à ses blessures, le 2 janvier. Une voiture conduite par son père avait fauché cinq personnes, dont le petit garçon et sa mère, le compagnon de cette dernière et une jeune femme avec son bébé en poussette. Les quatre autres personnes avaient été hospitalisées. Le conducteur, un homme de 47 ans, a été placé en détention et risque la prison à vie.

(L'essentiel)