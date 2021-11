«Le public se pose des questions sur la science»

«Depuis le début de la pandémie, la science est sur le devant de la scène, beaucoup de gens se posent des questions, s’intéressent», constate Patrick Michaely, chargé de communication du musée national d’Histoire naturelle (natur musée). La 13e édition du Science Festival, qui se tiendra à l’Abbaye de Neumünster et au natur musée, dans le Grund à Luxembourg, proposera des spectacles interactifs, des expositions scientifiques et 45 ateliers expérimentaux qui répondront à des questions existentielles telles que «Comment les plantes boivent-elles?» ou encore «Comment observer et modifier l’infiniment petit?».

Les disciplines représentées à cette grande fête des sciences seront nombreuses: génétique, mathématiques, informatique, sciences des matériaux, paléontologie, environnement… «Les visiteurs pourront rencontrer les chercheurs et leur poser des questions. On veut provoquer des discussions», souligne Patrick Michaely. Qui précise que le Science Festival a également pour objectif de «susciter des vocations chez les jeunes». C’est la raison pour laquelle les journées de jeudi et vendredi seront réservées aux classes scolaires. Cette année, 160 participent.

Science Festival Samedi et dimanche, de 9h à 19h, à Neumünster et au natur musée. Il faut s’inscrire à un des créneaux horaires. CovidCheck. mnhn.lu

(L'essentiel)