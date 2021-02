Grosse tension autour du travail de la police à la gare

Le débat sur les violences dans le quartier Gare et les alentours, à Luxembourg-Ville, consécutif à la mort du jeune Rafael vire à l'affrontement entre syndicat et ministre. Suite à la publication d'un communiqué abrupte du SNPGL (Syndicat national de la police grand-ducale Luxembourg), Henri Kox a dénoncé des «affirmations infondées, des propos outranciers indignes d’un syndicat de police». Quelques jours plus tôt, le SNPGL avait quant à lui critiqué «les propos hasardeux ahurissants, peu éloquents» du ministre de la Sécurité intérieure sur la question de la sécurité à Luxembourg-Ville, pointant des «désinformations» sur les effectifs et le travail de la police.

À l'origine de ce différend, une bataille de chiffres concernant le nombre de policiers présents sur le terrain, le SNPGL, accusant Henri Kox de surévaluer le nombre d'agents en charge de la sécurité dans ces quartiers plus ou moins sensibles. Le ministère a répondu mercredi, via communiqué, en faisant le listing de toutes les équipes en roulement, mais également en rappelant les différents «succès» de la police dans la lutte antidrogue avec «17 arrestations en janvier, dont huit sur le territoire de la capitale, et trois arrestations en février, dont deux à Luxembourg-Ville».

«Le sentiment d'insécurité des citoyens»

Mais le désaccord va plus loin. Dans le viseur du syndicat, le fameux projet-pilote baptisé «remise-reprise». Inspiré de la police française, ce nouveau procédé consiste notamment à alléger la charge administrative pour certains policiers, afin de maximiser leur temps de patrouille sur le terrain. Pas pour le SNPGL qui y voit simplement un outil «destiné à réduire le nombre d’heures supplémentaires». Soucieux de défendre cette idée, le ministre Déi Gréng a à nouveau vanté les mérites de cette méthode expliquant qu'à long terme cela permettra de définir «des équipes uniquement affectées au terrain et d’autres responsables du travail administratif».

Enfin, la question de la formation constitue le dernier point de discorde entre syndicat et ministre. L'arrivée de 200 nouveaux renforts d'ici à l'année prochaine inquiète le SNPGL qui craint un trop grand nombre de jeunes policiers en manque d'expérience sur le terrain. Là encore, le ministre écologiste répond que la formation de ces nouvelles recrues sera largement composée «d'une phase pratique», dès la première année. «Rappelons que ces stagiaires se voient octroyer plus de compétences que les promotions précédentes», poursuit-il.

Henri Kox est «tout à fait conscient de la situation dans le quartier de la Gare, ses nombreux déplacements sur le terrain, le dialogue avec la Ville de Luxembourg et les renforts des forces de police compétentes en témoignent», conclut le communiqué, en réponse au syndicat qui avait insisté sur «le sentiment d'insécurité des citoyens» et pointé un déficit de réponse politique en la matière.

