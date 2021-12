«Du sapin "bio" que l'on peut presque manger»

Tout doux, tout frais, et même «prêt à tenir jusqu'en mars 2022». Depuis le 1er décembre, Sylvain Weber, 32 ans, vendeur de sapin de Noël, «cultivés sans pesticide» dans le département français de la Haute-Marne, s'est installé en plein centre-ville de Differdange, à deux pas de la patinoire. «Pour une première année, ça se passe bien. Mes sapins sont beaux et j'ai encore été en recouper, mercredi. À 7h du matin, j'étais dans le bois et il faisait -3°C. Je peux donc proposer à mes clients des sapins frais. Et tous les trois jours, je fais 300 km aller et 300 km retour pour aller en rechercher».

Comment faire en sorte que son sapin tienne un peu plus longtemps?



Tous les sapins de Sylvain sont fraîchement coupés, «alors que les sapins de grande surface sont coupés au moins de septembre», détaille-t-il. «Installer son sapin à proximité d'un chauffage ne pose pas de problèmes, mais n'oubliez pas de l'arroser avec un spray. Juste l'hydrater, un peu, tout simplement et il restera bien vert, bien beau».





Mais en quoi les sapins de Sylvain se distinguent-ils d'autres sapins? «Les miens sont naturels et ils poussent dans la forêt de manière autonome», lâche-t-il d'emblée. «Ce ne sont pas tous des hexagones. Ils sont bien larges au pied, car ils ont de la place pour pousser. Cela fait 40 ans que l'on fait du sapin et l'été, ils sont entourés de moutons qui mangent les mauvaises herbes. Dans les lignes dessinées par les tracteurs, on y plante du maïs. On essaie donc de laisser travailler le sol au maximum».

«Après, ils seront mangés par des animaux»

Avec 26 hectares de sapin dans sa pépinière, Sylvain n'est pas peu fier d'un mode de production qui «préserve la planète». «On produit 25 000 sapins par an», indique-t-il encore. «On fait beaucoup de communes en France et ici, à Differdange, c'est notre premier point de vente au Luxembourg. Nos clients viennent de tout le sud du pays. Cela fait une dizaine de jours que je suis là et je vais rester jusqu'au 23 décembre pour les retardataires. D'autres s'y sont pris très tôt, cette année, car ils ont eu peur d'un nouveau confinement. Dès le 20 novembre, des clients étaient déjà prêts à installer un sapin chez eux».

Des petits, des moyens et des grands. Sylvain propose des sapins de toutes les tailles. «Ceux que l'on vend le plus font entre 1,80 m et 2 m, ou entre 2 m et 2,50 m», souligne-t-il. «Les gens veulent quand même du gros sapin, alors qu'ici, on se trouve en ville. Au niveau des prix, comptez entre 45 euros et 65 euros. «On vend du sapin "bio" que l'on peut presque manger. Tous les sapins coupés, après, on les donne aux chèvres et aux moutons. On n'ira pas les jeter à la déchetterie, après, ils seront mangés par des animaux».

(fl/L'essentiel )