Jusqu'à 36°C mardi, le pays en vigilance orange

Ce n'est plus une surprise puisqu'on l'annonce depuis quelques jours. Mais la tendance à la canicule pour les prochains jours se confirme. MeteoLux a placé à partir de mardi, l'ensemble du Luxembourg en vigilance orange aux fortes chaleurs. Entre 12h et 21h mardi, il pourrait faire jusqu'à 36 degrés. Et la nuit, les températures ne devraient pas descendre sous la barre des 20 degrés.

La vigilance orange implique un danger et un risque de déshydratation. Les autorités invitent à limiter les activités physiques, s'hydrater et aérer autant que possible les maisons et bureaux.

Rappelons que le Luxembourg est placé en vigilance jaune ce lundi de 13h à 20h. On annonce jusqu'à 32 degrés.

(nc/L'essentiel)