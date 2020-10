Il faut compter 29 minutes pour aller au travail

29 minutes: c'est le temps moyen que chaque travailleur du Luxembourg mettait pour rejoindre son travail en 2019, selon des chiffres publiés mercredi par Eurostat. C'est une des durées les plus longues au sein de l'UE avec celle des travailleurs de Lettonie (33 minutes). Et c'est quatre minutes de plus que la moyenne européenne (25).

Dans la majorité des pays européens, le temps du trajet oscille entre 24 et 28 minutes (26 en France et en Allemagne, 28 en Belgique). C'est à Chypre et en Grèce que ce temps est le plus court (19 et 20 minutes en moyenne). Les travailleurs portugais et italiens mettent, eux, 21 minutes pour effectuer le trajet.

Près de 10% mettent plus d'une heure

Seuls 49,4% des travailleurs luxembourgeois mettent moins de 30 minutes pour atteindre leur poste de travail (contre 61,3% des Européens). 36,3% mettent entre 30 et 59 minutes (contre 26,3% des Européens), soit l'un des pourcentages les plus élevés d'Europe (toujours derrière la Lettonie, 38,8%). Et ils sont près de 10% à mettre plus d'une heure.

À l'inverse, quelque 4% des travailleurs chanceux (?) n'ont pas besoin de se déplacer pour se rendre sur leur lieu de travail. Eurostat note toutefois que ces statistiques ont été compilées en 2019 avant l'apparition du coronavirus. «Avec la crise, la situation aura considérablement changé», avec notamment l'explosion du télétravail.

(mc/L'essentiel)