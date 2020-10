Les salariés en première ligne exposés à la pauvreté

Quand la crise sanitaire a éclaté, les salariés ont été scindés en deux: les non-essentiels (33%) et les essentiels (66%) à la gestion de la situation. Et parmi ces essentiels, la moitié était en première ligne, soit 33% des salariés. Ainsi, le pays a pu compter sur 150 000 «Frontline workers», comme les appellent le Statec. Des hommes et des femmes qui ont été particulièrement exposés et dont le Statec a tenté de dresser le portrait.

Premier fait saillant: 48% de ces Frontline workers sont des femmes alors que la gent féminine ne représente que 38% de l'ensemble des salariés. C'est sans doute à lier aux professions qui ont été les plus mobilisées: les professions de santé bien sûr, 13% des Frontline workers sont des infirmiers, des aides-soignants et autres intermédiaires de santé. Viennent ensuite les enseignants (11,3%) puis les agents d'entretien et de nettoyage (10,9%), puis les conducteurs de poids lourds et d'autobus (8,2%) et les commerçants, vendeurs et caissiers (6,7%).

Moins bien payés

Exceptés les enseignants, le Statec note que ces emplois «Frontline» sont de niveau d'éducation moins élevé, sont composés davantage de postes peu qualifiés et présentent plus de temps partiels et de contrats à durée déterminée. Résultat: ces salariés en première ligne gagnaient en moyenne 23,9 euros bruts de l'heure quand la moyenne des salariés était de 25,6 euros bruts.

Ainsi, paradoxalement ceux sur lesquels s'est appuyé le pays sont les plus exposés au risque de pauvreté. Dans son rapport travail et cohésion sociale présenté mardi, le Statec note que le taux de risque de pauvreté continue de progresser au Luxembourg: en 2019, 17,5% des personnes avaient un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté (1 804 euros) contre 14,9% il y a 10 ans. Près d'un quart des ménages déclarent avoir du mal à joindre les deux bouts.

Les ménages peuvent compter sur les transferts sociaux qui représentent en moyenne 26,7% de leur revenu brut: sans l'intervention de l'État, le taux de pauvreté des ménages se situerait à 26,5% (et non à 17,5%), soit 9 points de pourcentage en plus! L'action de l'État réduisait la pauvreté plus fortement il y a quelques années (entre 11 et 14 points d'écart entre 2009 et 2015).

(Marion Chevrier/L'essentiel)