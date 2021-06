Une nouvelle carte conçue pour et par les cyclistes

Alors que les applications pour smartphones sont de plus en plus prisées par les cyclistes, l’ASBL ProVelo.Lu continue de miser sur les bonnes vieilles cartes topographiques pour avoir l’opportunité de découvrir le Grand-Duché.

Combien ça coûte

et où trouver la nouvelle carte?



La nouvelle carte est vendue au prix de 10 euros et vous pouvez la trouver chez ProVelo.Lu, 6 rue Vauban à Luxembourg, ou dans toutes les librairies et les syndicats touristiques.



Vous pouvez également la commander sur ProVelo.Lu en versant 12 euros (Luxembourg)/14 euros (Europe) sur le numéro de compte LU40 1111 0825 6417 0000 avec la mention «Luxembourg by cycle 2021», sans oublier d’indiquer votre adresse postale.

Et c’est un pari plutôt réussi, car «l’ancienne édition de nos cartes, plus de 8 000 exemplaires, n’était plus disponible», souligne Monique Goldschmidt, présidente de ProVelo.Lu. «Tout a été vendu lors de l’été 2020 et nous avons donc décidé d’éditer 4 000 exemplaires de la nouvelle édition 2021.

Routes testées

Nouveauté intéressante: le cadastre a mis à notre disposition de nombreuses autres petites routes au cas où on veut sortir du réseau des pistes cyclables».

Et Monique Goldschmidt de rappeler: «Nous sommes des cyclistes et toutes les choses indiquées sur les cartes, nous les avons testées», indique-t-elle. «Les différences sont claires entre les itinéraires sur les routes et ceux en site propre. Des flèches indiquent également quand ça monte, donc on peut planifier sa balade en vélo sans mauvaise surprise. Au cas où vous circulez dans le nord du pays, nous avons beaucoup d’anciennes voies de chemin de fer. Exemple concret: l’ancienne ligne entre Wiltz et Bastogne (BE) monte progressivement de 2%, car le train y passait autrefois».

Commencez avec des pistes accessibles

Prises d’assaut l’été 2020, les pistes cyclables du Grand-Duché rencontrent à nouveau une très forte affluence. «Les chiffres augmentent tous les week-ends», nous certifie la présidente de ProVelo.Lu. «En semaine, l’utilisation du vélo a baissé en raison du télétravail, mais les week-ends, les gens ont découvert, avec le vélo, de nouvelles possibilités de choses à faire».

Passer des vacances complètes au Luxembourg et à vélo est aujourd’hui devenu une réalité. «Plus de 80 établissements sont labellisés «bedandbike.lu», rappelle Monique Goldschmidt, «et là, vous avez la garantie de pouvoir y mettre votre vélo en sécurité pour la nuit. Notre nouvelle carte s’adresse aux Luxembourgeois et aux touristes de toute l’Europe. Pour débuter, nous conseillons des pistes cyclables faciles et accessibles aux familles le long de la Moselle, par exemple, et tous les itinéraires sont proches d’une gare ferroviaire».

(Frédéric Lambert/L’essentiel)