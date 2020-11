«Je pense que Trump va gagner, mais de peu»

«Il y a deux semaines, j'étais persuadé que Joe Biden serait le prochain président des États-Unis», concède Paul-Michael Schonenberg, CEO de l'American Chamber of Commerce au Luxembourg. Mais après une longue nuit électorale où républicains et démocrates ont pour l'instant conservé tous les États acquis en 2016, cet observateur avisé de la politique américaine a revu sa copie: «La course est très serrée et les résultats vont se faire attendre. Mais d'après ce que je constate, Donald Trump va gagner de peu».

Devoir de réserve oblige, M. Schonenberg précise qu'il s'agit «d'un pronostic et non d'un souhait». L'Américain qui vit au Luxembourg depuis de nombreuses années s'appuie sur des enseignements bien spécifiques de la soirée électorale. Première conclusion, «les sondages ne reflètent pas la réalité des urnes et de nombreux électeurs républicains ont caché leur intentions».

«Trump fait aussi mieux que prévu en Floride»

D'après lui, les personnes noires et latinos ou encore les femmes des banlieues n'ont pas voté aussi massivement qu'attendu pour Joe Biden, même si le candidat démocrate arrive en tête dans ces catégories de population. «Trump fait mieux que prévu en Floride, et je pense qu'il va gagner au Texas», poursuit-il.

Paul Schonenberg n'écarte pas une victoire de Joe Biden, mais cette dernière serait «beaucoup moins massive qu'annoncé». Toute devrait se jouer dans les «Swing States» de Pennsylvanie, du Wisconsin et du Michigan, estime le CEO. Qu'importe le résultat, l'expatrié américain ne s'attend de toute façon pas à un bouleversement sur le plan de la politique à l'issue de ce scrutin. «Les républicains vont conserver le Sénat. Si Trump gagne, cela continuera comme durant ces 4 ans. En cas de succès de Biden, le pays ne changera pas beaucoup, car il ne pourra pas mettre en place une politique de gauche».

Des projections à considérer avec prudence. Pour l'heure, rien n'est joué et les deux candidats ont encore une chance de l'emporter. Réponse dans quelques heures ou quelques jours...

(Thomas Holzer/L'essentiel)