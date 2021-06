La vidéo de Nexten.io cartonne sur TikTok

La séquence est extrêmement brève, mais il n'en faut visiblement pas plus pour séduire les internautes présents sur le réseau social TikTok. Fondée au Luxembourg, la plateforme de «matching» entre des profils "tech" et des entreprises», nexten.io a pu le constater avec une certaine fierté, le 1er juin, avec une vidéo qui a été visionnée plus d'1,5 million de fois, appréciée plus de 69 000 fois et commentée près de 500 fois.

Pour quels retours et quelle visibilité?





«On a en effet eu un gain de visibilité», confirme Eric Busch. «Notre TikTok a fait le tour du monde, finalement. C’est super car on a pu gagner en proximité avec notre cible, les développeurs, qui sont aussi sur TikTok ! Depuis, nos candidats n’hésitent pas à nous envoyer un petit mail pour nous dire qu’ils ont vu passer notre vidéo. Aussi, cela renforce la confiance des entreprises présentes sur nexten.io : en parvenant à créer des contenus viraux et à haute valeur ajoutée, nous permettons à nos clients de bénéficier de cette visibilité».

«On est ravis et très amusés», nous a indiqué, Eric Busch, fondateur de la plateforme, que nous avons reçu dans la Story de L'essentiel Radio, fin mai. «On est également surpris de l’impact que cette vidéo a pu avoir, car finalement c’est un vrai coup de poker ! Sur TikTok, ça prend ou ça ne prend pas, et ici, ça a vraiment pris. La vidéo est très vite devenue virale !».

«TikTok nous permet aujourd’hui d’atteindre une nouvelle audience»

«Quand je leur explique que je suis un programmateur informatique, voilà ce qu'imaginent mes parents et mes amis», indique en anglais une première séquence où l'on voit un jeune informaticien écrire frénétiquement des lignes de codes sur son ordinateur. «Et voici, ce que je fais réellement», souligne le même personnage avec nettement plus de sobriété.

«Nous sommes une boîte tech qui s'adresse aux tech», poursuit Eric Busch. «Nos équipes sont majoritairement composées de développeurs et faire des TikTok sur la vie de développeurs c'est forcément des choses qui nous parlent. Par ailleurs, les entreprises présentes sur nexten.io sont à la recherche de profils très variés : du junior qui sort de ses études au profil senior en poste depuis bon nombre d’années. Nous sommes déjà présents sur les réseaux traditionnels, tels que LinkedIn, Facebook, Instagram ou Twitter. TikTok nous permet aujourd’hui d’atteindre une nouvelle audience (18-30 ans) et de créer plus de proximité avec celle-ci».

«On essaie vraiment de construire une communauté »

Au même titre que le Premier ministre Xavier Bettel, en avril dernier, de plus en plus d'organisations et sociétés basées au Luxembourg se lancent sur ce réseau social très prisé par les jeunes. Pas plus tard que la semaine dernière, on vous indiquait également l'arrivée des Hôpitaux Robert Schuman (HRS) sur TikTok.

«Tant que nous pourrons apporter de la valeur à travers nos réseaux, nous continuerons», ajoute encore Eric Busch. «Ce n’est pas une science exacte, mais c’est un contenu divertissant qui est aujourd’hui fortement apprécié. Nous n’avons pas peur d’innover ! Et si cela peut se révéler pertinent, nous n’excluons pas d’amener nexten.io sur d’autres plateformes, Twitch par ex. On essaie vraiment de construire une communauté, donc notre objectif n’est pas de se précipiter. Chaque réseau social possède ses codes et il est très important de les comprendre et de les maîtriser avant de se lancer».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )