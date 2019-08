Les sinistrés se mobilisent pour tout nettoyer

Dur retour à la réalité après le passage de la tornade dans le sud du pays. Mais les habitants se soutiennent et sont donc nombreux dans les rues, avec une pelle, un balai ou une tronçonneuse, pour déblayer au mieux les débris. Des parties complètes de toits sont jonchés au sol, ils font donc du matériel important.

Les résidents s'organisent et ont donc entamé du déblayage à la chaîne et ont défini un endroit spécifique pour balancer les déchets. «On s'entraide, on fait comme on peut, on prend une pelle ou un balai et on dégage la rue», déclare un sinistré,«on espère retirer les plus gros de la rue avant que la nuit tombe, puis on continuera sûrement demain».

(Dimitry Jaffrès/L'essentiel)