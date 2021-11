L'absentéisme au travail a nettement augmenté

Le rapport annuel 2020 sur l’absentéisme au travail, présenté jeudi, «ne ressemble pas aux précédents, à cause du Covid-19, qui a joué directement ou indirectement», a déclaré jeudi Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale. Le nombre d’absences pour maladie a progressé de 18% chez les salariés du privé l’an dernier, pour atteindre un taux de 4,58%, avec +16% pour les courtes durées et +20% pour les longues durées, la frontière étant fixée à 21 jours.

Les salariés ayant fait part d’une incapacité de travail se sont reposés pendant 9,74 jours à chaque épisode d’absence (+29%). Le ministre «ne croit pas» que beaucoup d’entreprises auraient placé des salariés en maladie dans le but de réduire les coûts, en pleine pandémie. «Ce n’est pas cela qui justifie la hausse. Il y avait des mesures et garanties, même si le contrôle médical s’est arrêté pendant environ six semaines».

La CNS assume une partie du coût

Les gestes barrières ont contribué à faire reculer l’absentéisme, au contraire des symptômes du Covid et des mesures de quarantaine et d’isolement. Le télétravail a «d’un côté limité les déplacements et les contacts», mais il a «aussi eu des conséquences mentales» avec l’isolement. Romain Schneider pense que «globalement, il a fait reculer les absences». Les salariés exerçant une activité manuelle, moins concernés par le télétravail, ont d’ailleurs davantage déserté le travail que les autres salariés. De même, les professions de santé humaine (+23%) et des services administratifs et de soutien (+32%) enregistrent les plus fortes hausses de l’absentéisme entre 2019 et 2020, tandis que les services financiers ont observé… un recul de 12%!

Les salariés les plus âgés enregistrent la plus forte hausse de l’absentéisme pour maladie : +26% chez les plus de 50 ans, «davantage vulnérables», explique Romain Schneider. Les coûts de l’absentéisme s’élèvent au total à 900 millions d’euros. La majorité (521 millions) reste à la charge des employeurs, à cause notamment de la perte de productivité. Mais les mesures spéciales de crise ont permis de faire passer une partie de la charge (132 millions) dans les caisses de la CNS.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)