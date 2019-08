Le cauchemar de l'Anapurna dans la tornade

C'est une adresse bien connue des amateurs de cuisine népalaise. L'Anapurna, situé juste à l'entrée de Bascharage après le rond-point, n'a pas été épargné par la tornade qui a ravagé les environs, vendredi soir. Le tourbillon n'a laissé aucune chance au bâtiment qui abrite le restaurant, emportant tout sur son passage.

«Un arbre est tombé sur une voiture, le toit est parti, la terrasse avec. La pluie est même rentrée dans les chambres et dans une partie de la salle», relate le patron Surapol Hayward. Arrivé il y a 25 ans au Luxembourg, lui non plus «n'avait jamais connu ça», pas même à l'étranger. Surapol a pu voir la tornade de très près, dans sa voiture. Mais le sort réservé à son restaurant lui a rapidement fait oublier le bonheur d'être sain et sauf.

Voisins et client solidaires

D'autant plus qu'un cuisinier a été blessé. «Il a réussi à se réfugier sous la voiture après avoir été emporté par le vent. Mais un morceau de verre lui est rentré dans le pied». Hospitalisé durant quelques heures, l'homme est hors de danger. Ses blessures témoignent de la violence des coups de vent. Si le bilan humain aurait pu être encore plus lourd, Surapol doit faire face à plusieurs dizaines de milliers d'euros de dégâts, et s'attend à fermer la boutique «pour au moins un mois».

Le restaurateur peut toutefois compter sur une clientèle fidèle depuis l'ouverture du restaurant en 2008. Plusieurs messages de soutien ont été envoyés via les réseaux sociaux. «C'est très gentil de leur part. Les voisins également sont venus aider». Débute maintenant le temps de la reconstruction avec en premier lieu la nécessité de contacter les assurances. Surapol en a vu d'autres, et pas question pour lui de baisser les bras. Afin que chacun puisse à nouveau goûter aux mets succulents de l'Himalaya...

(Thomas Holzer/L'essentiel)