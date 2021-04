Le cimetière d'Oberkorn a été vandalisé

Des pots de fleurs renversés, brisés, la terre étalée sur les sépultures. Des plaques commémoratives brisées... Des vandales s'en sont pris, dans la nuit de mercredi à jeudi, au cimetière d'Oberkorn, dans la commune de Differdange. «Plusieurs tombes ont été vandalisées et de nombreuses coupes et fleurs abîmées», déplorent les autorités communales.

La ville de Differdange indique, dans un communiqué publié jeudi matin, avoir porté plainte auprès de la police. «Toute personne qui aurait été témoin de ces gestes d'une stupidité innommable, ou qui pensent détenir des informations» intéressantes pour l'enquête est invitée à appeler la police au 113.

«Acte de la pire espèce»

«Une centaine de tombes sont concernées», précise un porte-parole de la commune de Differdange, contacté par L'essentiel. «Pour la plupart, ils ont détruit des fleurs, des portraits... Mais une dizaine de tombes portent des dommages plus importants et sont vraiment abîmées». Certaines pierres tombales sont ainsi brisées. La police était sur place ce jeudi matin, pour commencer son enquête et chercher des indices. «Mais ils n'ont rien trouvé pour le moment, c'est un lieu public avec beaucoup de passage». Difficile donc de distinguer les traces des vandales de celles laissées par les visiteurs.

Pour la commune, «détériorer un cimetière, lieu honorant la mémoire de morts, est un acte de la pire espèce que tous les citoyens se doivent de combattre». L'administration communale contactera «dans les plus brefs délais» les familles concernées, qui peuvent aussi appeler l'hôtel de ville au 58 77 1-01 pour d'éventuelles questions.

(L'essentiel)