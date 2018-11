L’assurance doit justifier son attractivité

«Le futur du marché unique» européen sera au cœur des discussions des professionnels de l’assurance aujourd’hui, lors de l’ACA Insurance Day au Kirchberg. Il s’agira notamment de «lever la suspicion» autour de l’attraction du Grand-Duché pour les compagnies ayant choisi d’y délocaliser leur siège européen depuis Londres, suite au Brexit, avec notamment un atelier nommé «droit de réponse».

«Le Luxembourg a du succès et certains se disent "il doit y avoir un truc qui n’est pas correct". Alors que les arguments sont que le Luxembourg sait réguler des affaires transfrontalières depuis 25 ans: nous avons un régulateur spécialisé en assurance et un environnement très international», souligne Marc Hengen, administrateur délégué de l’Association des compagnies d’assurances et de réassurances (ACA).

Parmi la douzaine d’entreprises s’étant tournées vers le Luxembourg, celles qui ont commencé à opérer ont déjà contribué «de manière significative» à la bonne tenue des activités d’assurance non vie internationale, en hausse de 23% sur un an au 30 septembre dernier. Autant d’arguments que recevront les quelque 800 invités attendus, dont la moitié viendront de l’étranger.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)