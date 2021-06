Les boîtes de nuit fermées jusqu'à mi-​​juillet?

«Nous avions démarré des travaux en vue de la grande réouverture des dancefloors, après un an et demi de fermeture. Et quand nous avons réalisé que les autorisations de nuits blanches menaçaient de traîner, nous avons tout suspendu», relate Edvin Huremovic, gérant de la boîte de nuit M Club, à Luxembourg.

Les nouvelles mesures sanitaires, qui doivent entrer en application dimanche, autorisent les clubs à accueillir jusqu'à 300 personnes pour danser jusqu'au petit matin. Pour ce faire, deux conditions pratiques: le Covid check, qui garantira à l'entrée qu'un client est vacciné, testé ou guéri. Il est prêt à être activé, assure le ministère d'État. Et les autorisations de nuits blanches jusqu'à 6 h, délivrées par les communes. C'est là que le bât blesse.

«On a hâte de reprendre!»

«La ville de Luxembourg parle de ne pas donner d'autorisation avant le 15 juillet», déplorent Edvin Huremovic et Megane Solin, gérante du Lenox Club, à Luxembourg. «Les raisons avancées sont qu'ils veulent déjà voir les effets de la suppression du couvre-feu et de l'ouverture des bars jusqu'à 1 h sur les chiffres des infections», ajoute Megane Solin. L'échevin Patrick Goldschmidt ne s'avance pas et se contente d'indiquer que les nuits blanches seront débattues et tranchées ce jeudi au Collège de la Ville.

Les gérants sont attentistes. «Je ne me vois pas rouvrir jusqu'à 1 h seulement», souligne Megane Solin. D'autant que l'année a été dure. «Financièrement, les aides de l'État n'ont pas permis de couvrir tous les frais, et moralement aussi, cela a été difficile», témoignent les deux gérants. «On a hâte de reprendre! Le monde de la nuit a manqué à tout le monde», concluent-ils.

(Séverine Goffin et Cédric Botzung/L'essentiel)