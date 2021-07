Une partie de l'A1 sera fermée tout le week-​​end

Les automobilistes qui doivent emprunter l'autoroute A1 ce week-end doivent en prendre note. Plusieurs barrages sont mis en place en raison d'un chantier, dès vendredi à 19h et jusqu'à lundi vers 6h. L’Administration des ponts et chaussées procède au renouvellement de la couche de roulement entre l’échangeur Munsbach et l’échangeur Senningerberg. Le trafic en provenance de l’A1, en direction de Gasperich, est dévié via l’échangeur Munsbach de l’A1, le CR132, la N1 et l’échangeur Senningerberg de retour sur l’A1.

Le trafic en provenance du CR132, en direction de l’A1 vers Gasperich, est dévié via l’échangeur Munsbach, le CR132, la N1 et l’échangeur Senningerberg. Le trafic en provenance du rond-point Cargo-Center en direction de l’A1 vers Gasperich est dévié via l’échangeur Cargo-Center, l’A1, l’échangeur Munsbach, le CR132, la N1 et l’échangeur Senningerberg.

(nc/L'essentiel)