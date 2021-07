Voici comment se protéger de la pollution des sols

Si les rivières ont retrouvé leur lit, les conséquences écologiques des crues pourraient durer, notamment d'éventuelles pollutions des sols. Par conséquent, les autorités sanitaires adressent ce vendredi, quelques conseils pour les personnes dont les terrains ont été touchés par les inondations.

Que faire si une citerne de mazout s'est déversée sur votre terrain?



En plus des pollutions diffuses qui se sont répandues sur des très grandes zones, des pollutions locales du sol (en plus forte concentration) peuvent avoir eu lieu, relève l'Administration de l'environnement. Dans un tel cas, il est recommandé de vérifier tout d’abord auprès de votre assureur si les dégâts sont couverts par votre contrat d’assurance.



En outre, des études de sol s'imposent, afin d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement provenant d'une pollution locale du sol. Il est indispensable que ces études soient réalisées par un organisme agréé (agrément E5 et F3) dans le domaine de l'environnement. Une liste des organismes agrées peut être téléchargée ici . En cas de doute, vous pouvez vous adresser à l'Administration de l'environnement: protection-sols@aev.etat.lu.

Le ministère de la Santé recommande notamment de ne pas consommer les légumes de jardin, ni de les composter. «Ces inondations ont drainé de l'eau de pluie, de cours d'eau et des eaux usées pouvant provenir de citerne de mazout ou des fosses septiques, souligne le ministère. Selon les endroits, cette eau peut donc être chargée en micro-organismes et transporter des produits chimiques».

Mettre des gants pour le jardinage

De son côté, l'Administration de l'environnement indique qu'un bêchage des premiers 10 cm du sol permet d’améliorer l’aération des sols. «Cela permet une meilleure dégradation de certains polluants organiques (hydrocarbures pétroliers) éventuellement présents dans les sols suite à une pollution diffuse», précise-t-elle.

En outre, il est conseillé de mettre des gants (gants de jardin, gants de travail ou similaire) quand vous travaillez dans le jardin et de soigneusement vous laver les mains après. Dans le cas où des boues ou des sédiments sont à évacuer, il est nécessaire de se limiter aux masses qui ont effectivement été apportées par l’événement d’inondation. En cas d’une pollution diffuse, une excavation (action de creuser dans le sol) n’est généralement pas nécessaire. Avant l’évacuation des boues et sédiments, dans la mesure du possible, il est recommandé de les entre stocker et de les laisser sécher.

En cas de doute sur la qualité chimique des boues ou sédiments destinés à être évacués (odeur de carburant ou présence d’irisations), il est important de prendre contact avec un organisme agréé dans le domaine de l’environnement (Agrément E5 et F3) et de faire réaliser des analyses chimiques en vue d’une évacuation adaptée. Dans ce cadre, les organismes agréés peuvent en général donner des conseils quant à la bonne gestion de ces déchets. Enfin, «une approche concertée avec d’autres personnes touchées peut être envisagée, afin de minimiser les coûts associés à la gestion des boues et sédiments», soulignent les autorités.

(ol/L'essentiel)