De l'eau potable avec la Moselle d'ici 2040?

Face au développement actuel du Luxembourg, et la croissance qui en découle, la question des ressources «limitées» en eau potable et en électricité revient fréquemment sur la table au Grand-Duché. Les députés ADR Jeff Engelen et Fred Keup ont interpellé Claude Turmes, ministre de l'Énergie et Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, à ce sujet. Des réponse sont tombées, ce vendredi 20 novembre 2020, en début d'après-midi.

Et l'électricité?



Des données relatives à l'année 2019 sont disponibles concernant la consommation d'électricité au Luxembourg. Au total, sur l'ensemble du pays, une moyenne de 6 449 térawatts est consommée toutes les heures au Grand-Duché. 58% sont utilisés par l'industrie, 27% par des clients qualifiés de professionnels et 15% par les ménages privés.



Le gouvernement aimerait que cette consommation d'électricité diminue de 24% par habitant en mettant en place des mesures spécifiques sur l'éclairage et les appareils ménagers ou en incitant la population à adopter de nouveaux comportements.

Concernant la consommation d'eau, des chiffres sont disponibles jusqu'en 2018. Tous les jours, 132 000 mètres cubes d'eau sont utilisés au Luxembourg. Sur l'ensemble de cette eau qui provient des réserves d'eau souterraine et des eaux de surface, 60% sont consommés par des ménages privés, 23% dans le secteur tertiaire, l'industrie et l'artisanat, et seulement 9% par l'agriculture.

De l'eau potable avec l'eau de la Moselle d'ici 2040?

Sur l'ensemble d'une année, environ 42,2 millions de mètres cubes d'eau sont utilisés au Luxembourg, rappellent les deux ministres dans leur réponse parlementaire. Jusqu'à présent, le pays a toujours pu disposer de capacités suffisantes, mais compte tenu des, l'élévation des températures et des croissances démographique et économique à long terme, il est prévu, notamment, d'augmenter la capacité de production des installations du Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES). Dès l'automne 2021, on passera ainsi de 72 000 mètres cubes par jour à 110 000 mètres cubes par jour.

Les ministres rappellent également que le meilleur moyen de préserver cette ressource en particulier est de diminuer la consommation d'eau. Utiliser l'eau de pluie et de l'eau des cultures est recommandé quand l'eau potable n'est pas indispensable. À plus long terme, d'ici une vingtaine d'années, les ressources envisagées pourraient néanmoins commencer à manquer, et transformer l'eau de la Moselle en eau potable est envisagé. Des études sont d'ores et déjà menées sur la question.

(fl/L'essentiel)