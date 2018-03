Les vols de nuit toujours plus nombreux au Findel

L’aéroport du Findel est de plus en plus utilisé la nuit. En 2017, le nombre de vols de nuit, c’est-à-dire dont le décollage ou l’atterrissage se produit entre 23h et 6h, a augmenté de 11,8% par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 2226, a indiqué vendredi le ministre des Infrastructures François Bausch (Déi Gréng), en réponse à une question des députés Franz Fayot et Marc Angel (tous deux LSAP). Cela suit la tendance des années précédentes.

Dans le détail, ce sont les vols passagers qui augmentent le plus rapidement (+18,1%), d’après les chiffres de l’Administration de la navigation aérienne (ANA). Dans le même temps, les vols de fret ont augmenté «seulement» de 8,2%. «L’augmentation du nombre de vols de nuit est en relation avec l’évolution générale de l’activité aéroportuaire», souligne le ministre. En 2017, le Findel a effectivement connu une année record en termes de nombre de passagers, avec une hausse plus rapide (+20%) que pour les seuls vols de nuit.

Des mesures pour limiter

Dans les faits, les vols de nuit concernent «essentiellement des vols retardés, qui arrivent entre 23h et minuit», soit juste après la limite, explique un porte-parole de lux-Airport. Cela peut concerner «aussi bien des vols de fret longue distance que les avions qui ramènent les passagers de leurs vacances, retardés par les aléas de la météo et du trafic». Effectivement, lors des six derniers mois de 2017, 62% des vols de nuit ont lieu entre 23h et 23h59, contre 14% l'heure suivante et pas plus de 4% et 5,5% durant chacune des cinq dernières heures de la nuit, d'après les données de l'ANA.

Les autorités entendent mettre un frein à l’augmentation de ces vols de nuit, à cause des nuisances que cela représente pour les riverains. Elles devraient se montrer plus strictes au moment d’accorder des dérogations aux compagnies. Une discussion a également lieu sur le barème des taxes aéroportuaires, qui pourrait être revu de manière à pénaliser les vols de nuit.

(jg/L'essentiel)