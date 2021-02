«Gagner du temps face aux variants» du Covid

Inattendue encore ce jeudi matin, une conférence de presse a été organisée à la hâte, vers 15h, pour annoncer la suspension des activités «en présentiel» dans le secteur scolaire et éducatif. Au Luxembourg, cette mesure entrera en vigueur du 8 au 21 février 2021. La deuxième semaine de cette période devait de toutes façons être consacrée aux vacances de carnaval.

«C’est le résultat de notre monitoring en temps réel», nous a indiqué Claude Meisch, ministre de l’Éducation nationale. «Et les chiffres de cas positifs parmi la population scolaire, élèves et enseignants, nous préoccupent, même si la situation est encore assez paisible pour le moment dans la majorité des écoles. Dans certaines écoles, la situation n’est pas catastrophique, mais elle nous interpelle, car la propagation du Covid-19 s’est accélérée».

Les nouveaux variants bientôt dominants

Et le ministre de supposer «qu’il s’agit là des nouveaux variants du virus» qui nous pourrit la vie depuis bientôt un an, maintenant. «Plus agressifs, ces variants sont présents sur notre territoire et dans nos écoles», poursuit Claude Meisch, «et tous les experts nous indiquent que ces nouveaux variants seront dominants lors des prochains mois».

«Par principe de précaution», «nous voulons donc gagner du temps en fermant les écoles », se justifie Claude Meisch. «On veut se donner le temps pour mettre un système sanitaire en place qui peut répondre à cette nouvelle agressivité du virus. Car on veut garantir l’ouverture des écoles après les vacances de Carnaval, tout en parvenant à contrôler la propagation du virus ».

Les crèches restent ouvertes

Face à la rapidité de cette nouvelle forme de propagation, le ministre de l’Éducation nationale n’a pas hésité à se décider, lui aussi rapidement. «Sans prendre ce type de décision, nous voyons vers quoi nous allons», prévient-il, «les données de la semaine dernière en notre possession nous poussent à agir de la sorte pour freiner la propagation des variants».

Hors des structures scolaires, les maisons relais vont aussi fermer pendant deux semaines, mais pas les crèches. « On a constaté que les nouveaux variants se propagent plus vite à partir de 4 ou 5 ans», souligne Claude Meisch. «Très peu de cas sont concernées dans les crèches, où on va néanmoins mettre en place des mesures de quarantaine, si un seul contact est établi avec un cas positif. C’est une sécurité plus importante, mais on sait aussi que pour les plus petits, c’est important de continuer à aller à la crèche».

La vaccination, l’espoir

Pour permettre aux parents de conserver une activité professionnelle, «on ne veut pas fermer n’importe quoi, n’importe où», ajoute encore le ministre. «On se base donc sur des informations factuelles très précises avant de prendre des décisions». Les parents des élèves de moins de 13 ans auront donc droit au congé pour raisons familiales exceptionnelles, liées au Covid-19, pour rester à la maison auprès des enfants.

Face à cette nouvelle décision difficile, Claude Meisch rappelle que «c’est dur pour tout le monde: les enfants, les parents et les professeurs», «mais il faut rester optimiste avec le début des vaccinations face au Covid-19». De quoi vacciner au plus vite le corps enseignant? «Dès que possible, je plaiderai pour une vaccination des enseignants, car ils sont très souvent dans une situation sanitaire complexe en étant enfermés dans une classe pendant toute une journée avec 25 élèves», conclut le ministre de l’Éducation nationale.

(Frédéric Lambert/L’essentiel )