Les start-​​up du pays ont une vitrine internationale

Réduire les impayés grâce à l'intelligence artificielle (AiVidens), fournir un logiciel qui permet aux acteurs de l'immobilier de mieux gérer leurs projets (Kodehyve). Mais aussi aider à réduire les risques de collision dans l'espace (Black-swan Technologies) ou déployer des nanosatellites (Mission Space).

Que ce soit dans les TIC ou les technologies de l'espace, les start-up luxembourgeoises ont encore montré toute la richesse de leurs innovations, lundi, à Luxexpo the Box. La quinzaine de jeunes pousses sélectionnées pour la 11e édition de Fit4Start s'y sont présentées. Elles bénéficieront de six mois d'accompagnement approfondi prévu par le programme mis en œuvre par Luxinnovation et d'un financement de 50 000 euros du ministère de l'Économie. Un montant pouvant monter à 100 000 euros si elles achèvent le programme avec succès et lèvent des capitaux privés.

«Concentrer nos efforts sur la promotion au-delà de nos frontières»

En amont, Luxinnovation et le ministère avaient inauguré la nouvelle plateforme dédiée aux start-up du pays, www.startupluxembourg.com.

«Notre écosystème a atteint un certain niveau de maturité et c'est désormais le bon moment pour concentrer nos efforts sur la promotion au-delà de nos frontières», a justifié Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation. La plateforme met ainsi en avant les atouts du Luxembourg dans l'accueil des entreprises naissantes et innovantes. Celles-ci doivent pouvoir y trouver de quoi faciliter les mises en relation et les opportunités d'affaires. Et le public y découvrir toutes leurs actualités, ainsi que celles des acteurs gravitant autour.

