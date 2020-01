Un «Megxit» est-​​il possible au Luxembourg?

Sérieusement secouée par le «Megxit, la famille royale britannique ne s'attendait pas à devoir gérer la volonté du prince Harry et de son épouse Meghan de devenir indépendants financièrement tout en s'installant une partie de l'année au Canada. Une telle situation aurait-elle pu se produire au Grand-Duché? Nous avons posé la question au service «presse et communication» de la Cour grand-ducale, qui s'est tout d'abord montré extrêmement catégorique: «Nous tenons à vous informer que la Cour grand-ducale ne commente pas les actualités des autres familles royales».

Mais que se passerait-il si un membre de la famille grand-ducale décidait de renoncer à son rôle de premier plan? «Seuls le Grand-Duc et le Prince héritier se voient attribuer une dotation par l’État, ce qui signifie que les autres enfants de Leurs Altesses Royales poursuivent leurs propres activités professionnelles», nous a précisé par écrit la Cour grand-ducale, ce vendredi. «Il n’est pas d’usage que ces activités soient soumises à une approbation préalable du gouvernement ou de la Chambre des députés. Ces questions n’ont pas d’impact sur l’ordre de succession».

Le Prince Louis a déjà renoncé à son droit de succession

Second dans l'ordre de la succession au trône, le Prince Félix, 36 ans en juin prochain, vit, depuis août 2018, à Francfort en Allemagne, nous apprend le site Internet de la Cour grand-ducale. Avec son épouse la Princesse Claire et ses deux enfants: la Princesse Amalia née le 15 juin 2014, le Prince Liam né le 28 novembre 2016. Après avoir travaillé au département Marketing et Relations Publiques d’une société suisse réputée, spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs et culturels, le Prince Félix a obtenu un Master en Bioéthique en 2013. Depuis octobre 2013, il s'occupe également du domaine viticole du Château les Crostes, à Lorgues, dans le sud de la France.

Consultant à Paris dans un cabinet de conseil, spécialisé en ressources humaines, le Prince Louis, 34 ans en août prochain, avait d'ores et déjà renoncé à son droit de succession pour lui-même et ses héritiers, le Prince Gabriel et le Prince Noah, lors de son mariage en 2006. Titulaire d'un master en études interreligieuses de la Irish School of Ecumenics avec une spécialisation dans la résolution de conflits, la Princesse Alexandra, née le 16 février 1991, prend, quant à elle, part aux activités de la Famille grand-ducale et assiste à certaines cérémonies ou activités officielles telles que la fête nationale ou la visite d’État au Japon, en novembre 2017. Quant au petit dernier du couple grand-ducal, le Prince Sébastien, 28 ans en avril prochain, il est officier au sein de l'Armée luxembourgeoise, depuis septembre 2017.

(fl/L'essentiel )