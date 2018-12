«Sur les deux journées du bazar international, je dépense bien une moyenne de 200 euros», calcule Sandra, 28 ans, pour L'essentiel, accompagnée de ses deux amis Daniel, 32 ans et Kim, 26 ans. «J’ai déjà acheté un collier au stand chinois. Je compte également acheter des produits de soin israéliens. Ensuite, évidemment, on va manger des spécialités culinaires», raconte la jeune femme. «Étant donné le temps pluvieux, c’est un bon moment à passer au bazar. Les différentes cultures, les spécialités culinaires, la rencontre d’autres gens... on va passer un bon week-end», ajoute Daniel.

1 500 bénévoles sont sur place pour épauler les bénévoles des quatre coins du monde. Une soixantaine de nations sont représentées au Bazar international, ce samedi et dimanche. Les visiteurs embarquent pour un réel tour du monde lors duquel ils découvrent spécialités culinaires, décorations, tenues vestimentaires et la littérature sur les 70 stands à Luxexpo The Box.

«C’est la deuxième année que nous participions au Bazar», expliquent Marine, 25 ans et Leonardo, 29 ans, un couple brésilien résidant au Grand-Duché. «Non seulement nous apprenons beaucoup sur d’autres cultures, mais qu’est ce qu’on mange bien aussi! Il y a également une très bonne ambiance. C’est une célébration des cultures mondiales dans la bonne humeur», ajoute le couple.

(Ana Martins/L'essentiel)