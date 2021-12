Les manifestants font face aux policiers

Suivez avec L'essentiel la nouvelle manifestation contre les mesures sanitaires décrétées par le gouvernement et particulièrement l'obligation du CovidCheck à compter du 15 janvier 2022.

15h52 Les organisateurs appellent désormais les manifestants à rester à l'intérieur du périmètre de sécurité initialement prévu pour éviter que l’autopompe n’entre à nouveau en action…

15h45 L’eau puissante et bien froide de l’autopompe a très rapidement refroidit l'ardeur de dizaines de manifestants qui espéraient pouvoir rejoindre le centre-ville de Luxembourg via l’avenue de la Porte-Neuve. Tous les manifestants continuent de «stagner» au carrefour situé en haut du Glacis et personne ne semble vouloir bouger vers le Kirchberg.

15h36 Les autopompes entrent en action et commencent à asperger les manifestants les plus récalcitrants, qui ne s'y attendaient visiblement pas. Conséquence: la foule rebrousse chemin vers le Glacis. Des dizaines de personnes sont détrempées... Et le ton monte, à nouveau.

15h30 Avenue de la Porte-Neuve, des dizaines de manifestants marchent au travers des barrages de policiers et prennent la direction du centre-ville, alors que des pétards éclatent et que des sifflets retentissent. Des camionnettes de police et une autopompe de la police belge leur font face pour les empêcher d’aller plus loin.

«La douche est prête», rigolent des manifestants qui continuent de balancer de nombreux pétards, alors que des enfants se trouvent non loin de là. Le ton se durcit vraiment et certains sont visiblement là pour en découdre avec les forces de l’ordre. L’autopompe gagne du terrain et les manifestants rebroussent petit à petit chemin vers le Glacis.

15h20 La voie de tram permettant de relier le Glacis au Kirchberg est dès à présent envahie par les manifestants qui dansent au beau milieu en faisant exploser pétards et feux d’artifice. La circulation du tram est interrompue par la même occasion… dans une ambiance toujours très festive et légèrement explosive.

«Liberté, liberté!»

15h10 Les initiateurs de l'événement invitent désormais les centaines de manifestants à… ne pas passer le pont en direction du Kirchberg. Et tout le monde se masse… sur la route, au croisement situé juste au-dessus du Glacis. Dans un chaos plus ou moins organisé, l’ambiance reste globalement bon enfant pour le moment, alors que quelques agitateurs essaient, sans succès pour le moment, d’enflammer la foule et les débats.

15h08 On sent que la manifestation se durcit. Les opposants aux mesures crient «liberté, liberté!» face aux policiers. Ils semblent avoir décidé de bloquer le carrefour situé juste au-dessus du Glacis.

15h06 Les manifestants viennent de quitter le Glacis. Le cortège occupe toute la chaussée, de manière un peu désordonnée. Quelques fumigènes éclatent dans le ciel et des pétards se font entendre. La police bloque les accès vers le centre-ville, le ton commence à monter...

14h55 Un nouveau petit cortège venu de centre-ville rejoint les manifestants au son de «liberté, liberté, liberté». C’est visiblement le mot d’ordre et le thème qui réunit les opposants aux mesures du gouvernement. «On est dégoûtés», nous indique une manifestante. «C’est une chasse aux sorcières et on nous prend pour des fascistes. C’est vraiment triste…»

14h45 «On est là pour notre liberté, liberté, liberté…», reprend d’une seule voix, une large foule réunie «pour un but bien précis». «Notre liberté a un prix et nous allons devoir aller la chercher et la reprendre. La stratégie, c’est de rallier à un parti d'opposition «Nous le peuple», martèle un interlocuteur qui s'enflamme politiquement. «L'ADR essaie de se mettre de notre côté, mais les belles paroles ne suffisent pas! On a besoin de vous ici avec le peuple». La foule est toujours massée sur les hauteurs du Glacis, alors que de nombreux policiers sont là pour empêcher les manifestants de pénétrer à l'intérieur du centre-ville.

14h30 De manière assez étonnante, l'ensemble des discours prononcés se font uniquement en… français! Les interlocuteurs se succèdent et s'expriment dans cette même langue, alors que dans les rangs des manifestants, réunis pour le moment, sur les hauteurs du Glacis, on entend une majorité de gens parler en… luxembourgeois.

«Réveillez-vous!»

14h25 Dans une ambiance assez surréaliste digne d’un étrange carnaval où se sont donné rendez-vous des opposants aux dernières mesures du gouvernement, le ton monte petit à petit sur les hauteurs du Glacis, et les propos conspirationnistes se multiplient, alors que la manifestation n’a pas encore pris la direction du Kirchberg.

14h20 «Si vous voulez jouer au tram ou à la voiture du Glacis à la place de l’Europe, n’hésitez pas!», «À tous les participants qui sont cagoulés, enlevez vos cagoules, car on va vous confondre avec la police». Les organisateurs de cette nouvelle manifestation tiennent des propos remplis d’ironie, ce samedi, sur les hauteurs du Glacis. Plusieurs centaines de personnes sont prêtes à défiler, chauffées à blanc, alors que le thermomètre approche le zéro degré. Des conditions météo rudes mais de saison, qui ne semblent pas freiner l’ardeur de celles et ceux venus manifester leurs désaccords par rapport aux dernières décisions du gouvernement pour lutter contre le Covid-19.

14h10 «La liberté conditionnée par un QR Code? Réveillez-vous!», «Vax et non-Vax, soignons-nous», «Tous unis pour notre liberté»: voilà les quelques messages qui se dessinent d’ores et déjà sur de nombreuses pancartes en carton, ce samedi, au Glacis à Luxembourg-Ville.

13h55 Peu avant 14h, une petite centaine de personnes se sont rassemblées pour crier à nouveau leur désaccord par rapport aux nouvelles mesures prises par le gouvernement luxembourgeois pour tenter de lutter contre le Covid-19.

Face à des forces de l’ordre bien visibles, et venues en masse, surveillés par un hélicoptère de la police et même un petit drone, quelques agitateurs font le show, en solo, face à des smartphones qui retransmettent en direct leurs propos sur les réseaux sociaux. Le message est très clair de leur part: «À quoi sert la vaccination si l’on peut être touché par la Covid-19?», «le Covid fait moins de mort que l'alcool ou la cigarette, laissez-nous vivre…».

(fl/L'essentiel)