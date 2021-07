Xavier Bettel: «La nature est plus forte que nous»

Dans la rue Saint-Ulric, totalement inondée la nuit dernière quand l’Alzette est sortie de son lit, Angèle, en larmes, tombe dans les bras de Xavier Bettel. Le Premier ministre était ce jeudi matin dans le Grund. Pour sa première sortie publique depuis qu’il a quitté l’hôpital après son infection au Covid, il est allé à la rencontre des sinistrés.

«Tout le rez-de-chaussée est sous l’eau. 130 m2 sous l’eau. On stockait tout là. La commune est venue et maintenant M. Bettel, qui est un très bon ami, c’est réconfortant», lançait Angèle. En compagnie notamment de la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, de plusieurs échevins et de la ministre de l’Intérieur, Tania Bofferding, il est allé constater les dégâts.

«Ce qui arrive aujourd’hui ne peut pas devenir le quotidien des générations futures»

«Hier (NDLR: mercredi), j’ai décidé de lancer la cellule de crise. Il est important d’aller sur le terrain aussi voir la situation. L’eau continue de monter dans certains endroits du pays. Le dégât matériel est énorme et il est important de voir, de soutenir, de montrer aux gens qu’ils ne sont pas seuls. Ce qui est fantastique, c’est de voir la solidarité, les voisins qui aident, les services qui font le max», confiait Xavier Bettel, bottes aux pieds, qui échangeait avec les habitants. «Des gens ont tout perdu. Leurs souvenirs, leur existence, c'est dur dans ces moments. Je ne trouverai pas la solution mais je tenais à leur montrer qu'ils ne sont pas seuls».

«Il faut prévenir. Notre gouvernement a une politique ambitieuse sur le climat et la préservation de notre nature. Elle est plus forte que nous, on le voit. Ce qui arrive aujourd’hui ne peut pas devenir le quotidien des générations futures» a-t-il ajouté.

«Ce n'est pas encore fini»

La bourgmestre de Luxembourg soulignait que le Grund, le Pfaffenthal et Eich sont «toujours en première ligne quand il y a de la pluie. Ce n’est pas nouveau. Mais il y a de nouveau beaucoup de dégâts surtout dans les maisons. Mais cette année - et c’est nouveau - il y a eu aussi des inondations à Merl.

Le ruisseau de Merl, normalement tranquille, a largement débordé et il y a eu des gens qui ne pouvaient plus sortir de leur maison», expliquait Lydie Polfer. Les plaques commémoratives sur une maison de la rue Saint-Ulric rappelaient toutefois que l’Alzette était montée bien plus haut en 1756 et 1806.

La ministre de l’Intérieur Taina Bofferding saluait, elle, le travail de la police, des pompiers, des services qui ont œuvré de jour comme de nuit. «C’est important d’être solidaire entre voisins car tout le monde est touché. «Presque toutes les communes sont concernées. Il faut rester vigilant. La population ne doit pas s’exposer à des dangers, même si la situation s’est un peu calmée. Ce n’est pas encore fini».

(Nicolas Martin/L'essentiel)