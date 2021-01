Ivre et drogué au volant, il percute la voiture de police

Il était autour de 2h du matin, quand l'incident s'est déroulé, route de Longwy à Pétange. Une patrouille a en effet vu une voiture, tous phares éteints, sortir d'une station-service. Le véhicule a brusquement accéléré une fois sur la route. En voyant les policiers, le conducteur n'a rien trouvé de mieux à faire qu'un demi-tour soudain, pour fuir en direction de la France dans des crissements de pneus. Pas malin, puisque les agents ont immédiatement lancé une poursuite.

La voiture de police a vite rattrapé le fuyard et a tenté de s'interposer pour l'empêcher de continuer sa course. La voiture, immatriculée en France, a alors percuté le côté conducteur de la voiture de police, avant de brièvement reprendre sa route. Une quinzaine de mètres plus loin, en effet, le véhicule en fuite s'est arrêté et les policiers ont pu appréhender les deux occupants, dont un mineur.

Une petite quantité de marijuana a été trouvée dans la voiture. En outre, le conducteur était complètement ivre, indique la police. La facture va être salée, pour le chauffard. Il a en effet été verbalisé pour possession de drogue, conduite sous influence de l'alcool, violation du couvre-feu... Heureusement, personne n'a été blessé dans la collision.

(jw/L'essentiel)