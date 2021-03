Deux frères luxembourgeois cherchent l'amour

Le coup d'envoi de la 14ème saison de l'émission de téléréalité de rencontres «Schwiegertochter gesucht», diffusée sur la chaîne allemande RTL, est imminent. Ce dimanche, la présentatrice Vera Int-Veen présentera les nouveaux participants. Parmi eux se trouvent deux Luxembourgeois: les frères Ben (23 ans) et Mike (29 ans). Non seulement, ils sont tous les deux passionnés de gastronomie, mais ils sont également à la recherche de l'âme sœur. Afin de trouver enfin la femme de leur rêve après un long célibat, les deux restaurateurs ne comptent pas que sur le coup de pouce de la présentatrice, mais également sur le soutien de leur maman Mireille (54 ans).

Célibataire depuis 2018, Ben est également secouriste bénévole et consacre ses loisirs à voyager, à sortir au restaurant, à cuisiner, à s'occuper de son chat, de son chien et aux soirées karaoké. «J'aime les femmes plutôt calmes. Pour moi, la femme idéale devrait être ouverte et terre à terre – et devrait évidemment aussi être tolérante par rapport à mes horaires de travail», dit-il. Son plus grand souhait est de fonder une famille. «Le plus important lors d'un rendez-vous est que nous rions beaucoup. Je voudrais gâter une femme, notamment en lui préparant de bons petits plats», ajoute le jeune homme.

«Je n'ai rien contre les courbes féminines»

Son frère aîné, Mike, préfère les femmes plus dynamiques qui ont les pieds bien sur terre. «Pour moi, la femme idéale doit aimer les enfants et être très famille. Je n'ai rien contre le fait que ma partenaire soit forte et ait des courbes féminines», précise-t-il. Il se décrit lui-même comme entreprenant et prêt à tout. «Je suis aussi doué pour les massages et la danse. Ce que je fais avec une femme n'est en fait pas très important pour moi, l'essentiel est que nous y prenions du plaisir tous les deux. Mon plus grand rêve serait de me marier et d'avoir quelques enfants», dit-il.

Mireille, la maman, espère simplement que ses deux garçons trouveront le bonheur: «Mes deux fils sont de bons garçons. La meilleure chose qui puisse nous arriver est que chacun ait sa petite famille et que nous soyons heureux. Tout ce qui compte pour moi, c'est que les femmes qu'ils rencontreront aient le sens de la famille et que nous nous entendions tous bien», dit-elle.

Si Mike ou Ben a retenu votre attention, vous pouvez dès à présent prendre contact par e-mail en écrivant à schwiegertochtergesucht@rtl.de ou par téléphone en appelant le (0049) 221 – 934 708 900.

