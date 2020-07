Un bancomat cible d'un malfrat à Pommerloch

Les bancomats du Grand-Duché sont régulièrement ciblés par les malfaiteurs, qui profitent généralement de la nuit pour agir. Ce scénario s'est répété tôt ce samedi matin. Il était environ 2h, selon la police, lorsqu'un individu s'en est pris à un distributeur de billets de la BGL, rue Bastnicher à Pommerloch, dans le nord-ouest du Grand-Duché.

Si elle ne communique pas sur le montant du préjudice causé, la police grand-ducale lance un appel à témoins. Quiconque serait susceptible de fournir des informations sur ce fait divers, notamment concernant le véhicule utilisé pour commettre les faits, est prié de composer le 113.

Pour rappel, quatre équipements ont été attaqués à l’explosif en moins d’un an au Luxembourg, entre mars 2018 et février 2019. Des braqueurs s’en sont pris aux bancomats à Niederanven (21 mars 2018), Heiderscheid (9 juin), Hosingen (9 juillet) et enfin à Wincrange dans la nuit du 15 au 16 février 2019.

(L'essentiel)