Des mesures pour limiter le nombre d'accidents

Avec les mesures du nouveau plan de «sécurité routière 2019-2023», le gouvernement veut continuer le combat contre l'insécurité routière, pour atteindre l'objectif de zéro tué et zéro blessé grave sur les routes en 2022. «La majorité d'entre elles se veulent préventives, tandis qu'un tiers sont répressives. Elles ont pour but d'agir sur les principales causes d'accidents que sont la vitesse, l'alcool et les drogues, mais aussi les distractions comme les téléphones portables», a expliqué le ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François Bausch (Déi Gréng), lors de la présentation du plan ce lundi matin.

Parmi les mesures répressives figurent l'installation de radars supplémentaires, qu'ils soient fixes, mobiles ou à proximité des chantiers. Mais aussi l'aggravation des sanctions envers les badauds lors d'accidents, lors de l'utilisation d'écouteurs au volant et de conduite sans permis. Il est également étudié la possibilité d'installer des radars sur les feux rouges, ainsi que des contrôles de vitesse par les voitures de police en mouvement. «Malheureusement, les contrôles et la répression sont les mesures les plus efficaces. L'humain fonctionne de telle sorte qu'il ne respecte les règles que lorsqu'il sait qu'il est contrôlé et qu'il y aura des sanctions», déplore François Bausch.

L'abaissement des limitations de vitesse en débat

La plupart des mesures sont tout de même préventives. La lutte contre l'insécurité passe par la meilleure éducation des conducteurs, et ce dès leur plus jeune âge. Il est envisagé de reformer, au cours de l'année 2020, l'apprentissage de la conduite, avec une meilleure formation des instructeurs pour des enseignements de qualité. «Lorsque l'on regarde les statistiques, c'est plutôt la population active qui est à l'origine des accidents graves. Mais si depuis un jeune âge on est instruit de façon plus qualitative au sujet de la sécurité routière, cela aide par après. Les jeunes sont les actifs de demain», ajoute le ministre.

Pour lutter contre la conduite sous influence, les initiatives internationales d'équiper les véhicules neufs d'équipement anti-démarrage sont soutenues. De même qu'il est envisagé de mettre plus facilement à disposition des clients des éthylotests sur les lieux de consommation d'alcool. La promotion de l'offre de mobilités alternatives, telles que les late night bus et services de taxi, doit encore se poursuivre.

«Ce programme, relativement complet, a été élaboré avec tous les acteurs du terrain et nous donne quasiment entière satisfaction», explique Paul Hammelmann, le président de la Sécurité routière. Il aurait souhaité que l'abaissement de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires, selon le principe appliqué en France, figure dans ce plan. Actuellement cette mesure n'est pas envisagée. «Avec notre petit réseau routier, il y a beaucoup de réductions de vitesse, même en dessous des 80 km/h, sur les routes à l'extérieur des agglomérations. Je préfère voir quels sont les tronçons de routes dangereux et adapter la vitesse si c'est nécessaire. On a aussi comme projet d'abaisser la vitesse aux heures de pointe à 90 km/h sur les autoroutes, parce que l'on sait très bien qu'elles sont congestionnées. Et la recherche pour rouler tout de même à 130 crée des accidents», conclut le ministre.

(Marion Mellinger/L'essentiel)