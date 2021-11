Et si la future star du WRC était au Luxembourg?

Tapi dans un coin au fond du hall 8, le stand de l’ACL, avec ses couleurs jaune et noir, ne paie pas de mine. Pourtant, il propose une grande première au Luxembourg. «En collaboration avec la Fédération de l’automobile (FIA), nous détectons les futures pépites du rallye, grâce à au simulateur officiel de Ford Fiesta Junior WRC», raconte Florian Brouir, coordinateur ACL Sport. Le challenge s’adresse aux jeunes Luxembourgeois âgés entre 17 et 26 ans. C’est la FIA qui assure le support financier de l’ensemble.

«Sur le week-end au Motor Show, une bonne vingtaine de candidats ont tenté leur chance», relate Bryan To, assistant project manager à la FIA. Bob Shanen, Nik Schiffmann et Bob Hilger ont été sélectionnés pour avoir réalisé les trois meilleurs temps, ainsi que Aida Martins, meilleure fille de cette session de sélection. Ces quatre heureux élus seront invités à piloter (pour de vrai, cette fois!) des Cross Cars pour la finale continentale, organisée fin janvier 2022 en Allemagne.

Un pilote par continent

«Le but sera alors de sélectionner un pilote par continent, soit six jeunes, auxquels on adjoint la lauréate d’une finale 100% féminine, à savoir donc sept pilotes au total», explique Bryan To. Mais la belle histoire ne s’arrête pas là. Car ensuite, ces sept as du volant en herbe participeront à une saison d’entraînement en 2023, «à la suite de laquelle émergeront alors les quatre meilleurs – avec, à nouveau, obligatoirement une fille – qui prendront part à la saison 2024 FIA Junior WRC».

In fine, seuls les trois meilleurs au classement – sans restriction cette fois - obtiendront un volant pour la saison 2025. Et si, d’aventure, l’un d’eux venait à remporter le WRC Junior, il passera alors automatiquement en WRC2, le tremplin vers le Championnat du monde des Rallyes WRC. «C’est une première édition», rappelle Bryan To, «mais rien n’indique pour l’heure qu’une seconde verra le jour».

Autrement dit, c’était peut-être ce week-end ou jamais pour la bonne vingtaine de candidats rallymen et rallywomen luxembourgeois. Car «l’idée, c’est d’avoir un pilote en Junior WRC tous frais payés par la FIA», conclut Florian Brouir.

(L'essentiel/Jean-François Colin)