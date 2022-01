Les résidents en bonne santé, mais peu de médecins

Le bilan de santé global du pays est bon, selon le «Luxembourg Country Health Profile», une étude réalisée par des experts de la Commission européenne et de l’OCDE. «Le Luxembourg compte parmi les pays avec la meilleure espérance vie», avance Juliane Winkelmann, rédactrice du rapport. Elle a cependant reculé de 11 mois en raison du Covid-19, «comme dans tous les pays», pour s’établir en 2021 à 81,8 ans.

Maladies cardio-vasculaires en tête



Les maladies cardio-vasculaires représentent 30% des causes de décès, soit la part la plus élevés. Viennent ensuite les cancers (25%), les femmes étant d’abord touchées par le cancer du sein, les hommes par celui de la prostate.

Le rapport loue l’accessibilité aux soins, grâce à une bonne couverture santé, avec un bémol concernant l’avance des soins ambulatoires, qui doit être révisée en 2023. Le Luxembourg bénéficie de bases solides, permises par «des dépenses de santé parmi les plus élevées d’Europe», assurées à 85% par le secteur public. En complément, deux tiers des assurés ont souscrit à une complémentaire. «C’est un bilan plutôt positif, nous nous en réjouissons, même s’il y a aussi des défis», explique Paulette Lenert, ministre de la Santé.

Trop peu de médecins

Juliane Winkelmann a évoqué le poids encore important des «modes de vie dits malsains». Le tabagisme et l'alcool ont «reculé ces vingt dernières années, mais ce n’est plus trop le cas depuis dix ans», constate-t-elle. La consommation d’alcool excessive sur une courte durée (binge drinking) est d’ailleurs la troisième plus élevée du Vieux Continent. De plus, un adulte sur six est obèse, soit le même taux qu’en Europe. «La mauvaise nutrition est le principal facteur de surpoids. La consommation de fruits et de légumes est plus faible» qu’ailleurs, note le rapport.

Surtout, l’étude pointe le peu de médecins, trois pour 1 000 habitants, sachant que 60% ont plus de 50 ans. «Il y a des alternatives, comme intégrer d’autres professions dans les soins primaires», tempère l’experte. Paulette Lenert a confirmé l’existence de réflexions sur le sujet, qui «n’avancent pas aussi vite que l’on voudrait, à cause de la crise sanitaire qui mobilise les équipes». Le nombre d’infirmières (12 pour 1 000 habitants) est en revanche plus élevé que dans la plupart des autres pays.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)