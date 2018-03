Le «vintage» a trouvé son public au Luxembourg

«C'est un véritable hobby pour nous, et ce depuis déjà bien longtemps!», lancent Frida, 32 ans, et Stefan, 30 ans, parcourant les allées du Salon du vintage à Luxexpo The Box. Jusqu'à dimanche, c'est un plongeon dans les années 50, 60 et 70 qui attend les curieux à la première édition luxembourgeoise de cet événement déjà organisé dans plusieurs villes françaises depuis 2008. «Nous attendons environ 10 000 personnes», lance Laurent Journo, organisateur.

Des vêtements rétros aux meubles designs, en passant par toute une gamme de jouets pour les plus jeunes, l'offre y est large. Serge Liagre vient tout droit de... Toulon. De Christian Dior à Yves Saint-Laurent, l'homme expose à la vente plusieurs vêtements haute-couture. Pour Michel, 59 ans, c'est une autre passion qui le mène au salon. Le collectionneur de mobylettes anciennes fait briller les plus belles de ses anglaises ou italiennes.

Vinyles et caravane rétro

À côté, quelques Food-trucks, comme celui de Michele et Francesco. Les deux frères préparent de la petite restauration durant tout le weekend. «Je veux montrer aux gens toute la liberté et la simplicité du camping des années 70», lance pour sa part Nathalie, venue de Yutz avec son break ancien et sa belle petite caravane rétro. Les étalages de vinyles et de fringues sont eux-aussi pris d'assaut. «Je suis attirée surtout par les affiches et les posters», explique Jessica, 20 ans.

«J'espère que mon mobilier va faire son petit effet», glisse Jérémie, de Nancy. Davide, 38 ans, attend son tour devant le stand de Carlos, le barbier. «J'ai accompagné ma femme qui se fait un plaisir de renouveler sa garde-robe», sourit l'homme, venu d'Athus pour vivre son heure de nostalgie.

De 10 à 19h, samedi et dimanche.

(Pierre François/L'essentiel)