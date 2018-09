«Le Luxembourg ne peut pas continuer ainsi»

Le ministère du Développement durable et des Infrastructures serait devenu un ministère «de la sauvegarde de notre qualité de vie», selon le bilan présenté ce mardi par le ministre en charge François Bausch, le secrétaire d'État Claude Turmes et la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg. Ces trois membres Déi Gréng du gouvernement ont fait état d'un bilan qui colle, dans l'ensemble, au programme de gouvernement.

Ainsi, «nous avons travaillé très fort de manière transversale» pour tenir compte de la durabilité dans chaque projet du gouvernement, avance François Bausch, qui aurait aimé «aller plus loin» dans ce domaine. Conformément au programme de gouvernement, les Ponts et Chaussées ont été réformés et une cellule pour la mobilité douce y a été intégrée. Les investissements pour le rail ont été presque doublés par rapport à la législature précédente, passant de 894 millions d'euros à 1,6 milliard. Le doublement de la ligne Bettembourg- Luxembourg, une des priorités du programme de la législature, est en bonne voie.

Le trafic pas encore fluide

Le volet mobilité du programme de gouvernement parlait aussi du tram, qui a été construit et dont le tracé jusqu'au Findel a été établi. Quant aux pistes cyclables, elles ont bénéficié de 19,9 millions d'euros pour 54 km de nouvelles pistes. Les routes n'ont pas pour autant été oubliées, avec l'inauguration de l’A7 enfin complétée, l'aménagement de la N7 entre Mersch et Bereldange qui avance, le contournement de Junglinster en service et celui de Bascharage voté à la Chambre. L'élargissement de l'autoroute A3 a également été adopté et les travaux se préparent. La fluidité du trafic n'est toutefois pas encore là, la population et le nombre de frontaliers continuant à augmenter rapidement. Au premier trimestre 2018, 188 435 frontaliers venaient ainsi travailler au Luxembourg chaque jour. Et le pays compte 400 000 emplois.

«Le Luxembourg a encore un potentiel de développement, mais à moyen et long terme, on ne pourra pas conserver la qualité de vie si on se développe comme on l'a fait ces 30 dernières années», martèle François Bausch. En clair les routes du pays ont une capacité limitée et il faut penser à d'autres moyens de transports. À ce titre, les gares périphériques mentionnées par le programme de gouvernement ont commencé à voir le jour, comme à Howald ou sous le Pont rouge.

«Il ne faut pas se voiler la face»

Parmi les autres volets, la ministre de l'Environnement, Carole Dieschbourg, s'est félicitée des efforts en terme de protection de l'environnement. 44 zones de protection de l'eau potable ont ainsi été désignées. Elles couvrent 80% des ressources en eau potable du pays. 58 nouvelles stations de traitement des eaux usées ont été installées et le pays répond enfin aux critères européens en la matière. La loi sur la protection de la nature a, elle, été adoptée. «Mais il ne faut pas se voiler la face», commente Carole Dieschbourg. «Il reste évidemment à faire pour protéger l'environnement, les sols, la biodiversité».

«On a fait deux fois plus de photovoltaïque qu'avant, trois fois plus d’éolien», a de son côté martelé Claude Turmes, qui a succédé à Camille Gira, après son décès. En outre, 20 000 «PRIMe House» pour l'efficacité énergétique des logements ont été distribuées, pour un montant de 94 millions d'euros.

François Bausch, Claude Turmes et Carole Dieschbourg font le bilan de la législature en matière d'environnement et de développement durable. Propos recueillis par Jérome Wiss pour «L'essentiel Radio»:

