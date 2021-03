Paulette Lenert a été brièvement hospitalisée

Son absence lors de la conférence de presse de mercredi avait interrogé. La ministre de la Santé, Paulette Lenert, a été hospitalisée mardi soir, après avoir été retrouvée sans connaissance par la police sur les rives d'un étang de Nennig, en Allemagne. Les soignants ont d'abord craint un accident vasculaire cérébral (AVC). Des soupçons qui ne se sont pas confirmés et la ministre a pu regagner son domicile dès mercredi.

La cause exacte de son malaise reste inconnue pour le moment. Paulette Lenert indique toutefois au Tageblatt qu'elle pense pouvoir reprendre une activité normale, dès la semaine prochaine ou celle d'après, après avoir récupéré quelques jours. Le ministère s'est fendu d'un communiqué laconique, jeudi en début d'après-midi, pour confirmer l'hospitalisation et le malaise. «Après un bref séjour à l'hôpital pour un contrôle médical, son état de santé s'est rapidement amélioré» et elle «se reposera pendant quelques jours» chez elle.

D'obscures rumeurs sur une éventuelle tentative de suicide de la ministre ont rapidement été balayées. Par le vice-Premier ministre LSAP, Dan Kersch, camarade de parti de Paulette Lenert, puis par la ministre elle-même, auprès de nos confrères du Tageblatt. «Je ne mettrais certainement pas fin à mes jours à cause de la politique», rassure-t-elle. D'autant qu'elle a ses habitudes sur les rives de cet étang allemand, proche de Mondorf-les-Bains. C'est là qu'elle vient régulièrement promener ses chiens.

(jw/L'essentiel)