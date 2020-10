Les salariés du groupe Saint-​​Paul protestent

Plusieurs dizaines de salariés du groupe Saint-Paul, qui édite notamment le Luxemburger Wort, ont répondu ce jeudi matin à l'appel du LCGB. Devant l'entrée principale du journal, ils ont protesté contre le blocage des négociations sur le plan social. La nouvelle direction du groupe de presse, racheté par le Belge Mediahuis en avril, a annoncé en septembre un plan social portant sur 80 emplois.

Ce mardi, le LCGB avait vertement critiqué la direction pour sa «forte attitude d'irrespect et de mépris du personnel». Le syndicat avait organisé une réunion, lundi, avec le ministre du Travail Dan Kersch pour discuter du plan social et de «toutes les mesures possibles pour assurer la garantie existentielle des salariés concernés». Or, selon le LCGB, «cette entrevue aurait dû avoir lieu à trois. La direction n'a même pas jugé nécessaire de participer à un tel échange».

Résultat: aucun accord n'existe pour l'heure sur les conditions de départs volontaires ou sur les indemnités de départ et de formation. «Il est primordial qu'à l'issue du plan social, aucun salarié ne se retrouve au chômage», revendique le LCGB.

(L'essentiel)