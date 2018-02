L'Autofestival a encore su trouver son public

Un premier week-end en fanfare, puis un début de semaine plutôt calme. Tel est le constat effectué par la majorité des concessionnaires à l'occasion de l'Autofestival. Pas de quoi s'inquiéter pour autant, clients et curieux étaient de retour en nombre pour ce deuxième week-end. «Encore plus que samedi dernier», glisse Jean-Louis Rigaux, directeur du Garage Pirsch, route d'Esch, dans la capitale. «Nous avons remarqué que les acheteurs viennent souvent le matin. Le plus souvent avec une idée bien précise. Avec l'avènement d'Internet, les résidents parcourent en moyenne deux garages lors du festival. C'est moins qu'auparavant mais ils savent ce qu'ils veulent.»

Un constat confirmé par Jacques Wagner, directeur de Citroën -

Étoile Garage, à Gasperich: «Preuve en est, nous avons progressé en termes de ventes par rapport à l'année dernière. Ici, les clients privilégient les nouveautés. Les SUV type DS7 fonctionnent très bien. C'est aussi le cas des historiques comme le Berlingo et le Picasso.»

Chez Mercedes-Benz à Hollerich, Patrick Schmit, directeur voitures particulières, se félicite aussi de cet Autofestival jugé «satisfaisant». Ici aussi, «les 4X4 et SUV ont fait un carton». Bien entendu, les AMG et autres modèles sports ne manquent pas d'aficionados. C'est notamment le cas d'Alen, 23 ans, venu avec ses deux amis Anes, 24 ans et Eldin, 25 ans pour négocier une vente: «Il a craqué sur une classe E. On va le conseiller pour qu'il obtienne le meilleur prix, et la meilleure reprise possible», dit Anes.

Des modèles exceptionnels à découvrir

À l'Autofestival, les remises font bien sûr partie du jeu. Mais elles ne constituent pas l'essence même de l'événement, d'après Jean-Louis Rigaux: «C'est le moment où tous les concessionnaires se mettent sur leur 31. Et l'occasion de faire venir des voitures exceptionnelles, comme la Ford GT». Pour certains visiteurs, cet aspect du festival constitue même le principal leitmotiv pour effectuer une tournée des concessions.

En grands amateurs de voitures de luxe, Thomas, Guillaume et Nicolas, 23 ans, n'ont pas hésité une seule seconde à pousser la porte de Bentley-Lamborghini, à Gasperich, pour en prendre plein les yeux: «C'est le premier grand moment de l'année. Et puis, l'accueil est différent. Les vendeurs sont plus ouverts avec des visiteurs comme nous qui ne viennent pas pour acheter», reconnaît Guillaume.

Parfois, les trésors se cachent là où on ne les attend pas. Exemple au 29 avenue de la Porte neuve où une petite vitrine McLaren a ouvert ses portes il y a un an. Les férus de belles voitures peuvent notamment y découvrir la McLaren 720 S et la McLaren 570 GT. L'Autofestival se termine ce lundi 5 février.

(Thomas Holzer/L'essentiel)