«Flashé» à 236 km/h sur l'A4 près de Pontpierre

Un automobiliste a été pris en flagrant délit de grand excès de vitesse, mardi soir, sur l'autoroute A4, à hauteur de Pontpierre (commune de Mondercange). Il était environ 22h40 lorsque les agents de l'Unité centrale de la police de la route ont contrôlé un véhicule, dont la vitesse a été enregistrée à 236 km/h, soit plus de 100 km/h au-delà de la vitesse maximum autorisée (130 km/h).

Les policiers ont immédiatement poursuivi la voiture et ont réussi à la faire stopper peu après, indique ce mercredi, la police grand-ducale. Conformément à la loi, le permis de conduire du fautif a été confisqué et une interdiction de conduire lui a été signifiée. L'affaire a été enregistrée.

Ce dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse de plus de 50% risque de coûter cher au contrevenant. Il s'expose en effet à une amende de 25 à 500 euros et à une interdiction de conduire de huit jours à un an. S'il s'agit d'un cas de récidive en moins de trois ans, les sanctions pourraient être bien plus lourdes: peine d'emprisonnement de huit jours à un an, amende de 500 à 10 000 euros, interdiction de conduire de trois mois à 15 ans, confiscation facultative du véhicule...

(pp/L'essentiel)