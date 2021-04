Un nouveau quartier route d'Arlon, d'ici... 2031

Que restera-t-il du stade Josy-Barthel et de ses proches alentours, route d’Arlon, à Luxembourg-Ville, d’ici les dix prochaines années? Personne ne le sait vraiment à l’heure actuelle, mais la ville de Luxembourg a néanmoins levé le voile sur cinq projets qui devraient donner le ton lors des prochaines années. À l’automne 2021, il n’en restera qu’un, mais la procédure s’annonce d’ores et déjà longue et fastidieuse.

Sonja Gengler, architecte-directeur à la Ville de Luxembourg, quelles ont été les critères pour sélectionner les cinq projets présentés, ce mardi après-midi?

«La ville a demandé des quartiers avec des logements puisque tout le monde sait qu’il nous en faut. On ira des petits studios aux maisonnettes en passant par des appartements. On aura une grande typologie de logements différents. Il fallait également présenter un concept relatif à la mobilité, car l’idée, c’est de proposer un nouveau quartier sans trop de voitures, voire sans voiture du tout. Il fallait donc trouver une solution pour caser les voitures aux abords du quartier sans devoir les faire traverser l’ensemble. Il faut aussi une certaine densité, car nous sommes en ville et il n’y pas de raison de gaspiller du terrain, alors qu’il est idéalement situé. On veut offrir des logements au plus grand nombre».

Que celles et ceux qui sont habitués à l’ancien stade Josy-Barthel, depuis son inauguration en 1931 et sa rénovation en 1990, ne s’inquiètent pas (trop vite), la bonne vieille piste, ses tribunes non couvertes et son gazon parfois maudit ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain. «L’urbanisme, c’est malheureusement quelque chose qui n’est pas rapide», a reconnu Sonja Gengler, à notre micro. «Il faut de longues études, il faut avoir des concepts et il y a plein de choses à vérifier, comme l’impact, la gestion des eaux, les réseaux,… Ce sont des choses qui prennent du temps. Et puis, il y a toutes les procédures qui vont avec, avec des possibilités de réclamations prévues par la loi. Il y a donc plein d’étapes à remplir avant d’arriver à la construction».

Mais pour les nostalgiques, que restera-t-il du stade Josy-Barthel, théâtre de nombreux matchs internationaux de football depuis près de 90 ans? «Parmi les cinq projets retenus, deux d’entre eux prévoient de maintenir des parties du stade», nous dévoile encore Sonja Gengler. «Notamment une partie des gradins, alors que ce n’est pas le cas pour trois autres projets. On verra sur le projet final, s’il reste des vestiges du stade actuel ou pas». «Pour tous les projets, le jury a proposé des choses à revoir», conclut Sonja Gengler. «Il faudra donc approfondir et améliorer certaines choses. On verra comment les équipes les prennent à cœur et ce qu’ils en font. La décision finale du jury est difficile à anticiper pour le moment et nous ne sommes qu’au début d’une longue procédure».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)