Un parfum de grillades flotte sur la plage d'Insenborn. Sur l'herbe, on profite du soleil. «On a l'impression que les choses vont dans la bonne direction», insistent Mirlène, Noami et Sandie. Les plus courageux s'aventurent dans l'eau à une petite dizaine de degrés du lac.

«Il fait beau dehors, frais dans l'eau c'est parfait. Cela nous manquait, c'est la première journée chaude, on en profite», lance Jürgen, bientôt imité par François, mais lui sans combinaison. «C'est vivifiant. Elle est assez froide mais c'est supportable. On est venu, il y a quinze jours c'était peut-être encore un peu plus froid», sourit le Bruxellois venu rendre visite à des proches.

Pour la famille de Fatima, de Waldbredimus, c'est le jour des retrouvailles, autour d'un barbecue. «On guettait la météo et les mesures gouvernementales, dit-elle. On a des vaccinés dans la famille, on se dit que ça va aller mieux». Comme beaucoup, elle a vraiment découvert la lac avec la pandémie.

«Ce n'est pas encore la vie normale, mais on s'en rapproche»

«On a investi dans un gros bateau pneumatique pour, peut-être, passer l'été au Luxembourg à nouveau cette année en attendant de voir comment la situation va évoluer. L'an dernier nous étions allés à Wiltz, et nous avions découvert plein d'endroits autour de chez nous en vélo. On savait que ça existait mais on avait plus tendance à partir à l'étranger», poursuit Fatima. «La pandémie nous a appris a profiter de la vie, des moments en famille, entre amis. Je pense qu'on va vivre différemment».

Bateau et grillades, c'est aussi le programme de Steve, de Mamer, et des siens qui ont aussi pris leurs marques au lac avec le confinement. «On connaissait, mais on n'était jamais venu. Sans tout cela on serait sans doute allés ailleurs». Pour David et sa famille cette journée au lac est une bouffée d'air frais. «On vit en appartement en ville et on a besoin de sortir. Il y a des petits parcs près de chez nous mais ce n'est pas pareil. Ici c'est la nature, la liberté».

«Cela fait du bien de se retrouver et de voir les gens se retrouver. Oh que oui, on attendait ces moments-là!», admet Frédéric de Schouweiler, venu avec ses parents. «Ce n'est pas encore la vie normale. Il faut prendre ses responsabilités, mais doucement mais surement on s'en rapproche», conclut Bob d'Aspelt.

(Nicolas Martin/L'essentiel)