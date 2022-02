Des Ukrainiens veulent manifester à Luxembourg

L’annonce lundi soir de la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des régions pro-russes d’Ukraine a eu un fort retentissement au sein de la communauté ukrainienne au Luxembourg. Près de 2 000 personnes issues de tout le territoire ukrainien selon le président de l’asbl LUkraine Nicolas Zharov. Une manifestation est prévue samedi devant l’ambassade de Russie à Luxembourg. Une demande a été déposée auprès de la Ville.

«Toutes les actions possibles avaient été envisagées. Le président russe a légitimé ses troupes déjà présentes sur le territoire ukrainien, estime Nicolas Zharov. La question est de savoir comment il va continuer et élargir le territoire aux zones non contrôlées par les séparatistes? Quand la guerre va commencer?» poursuit-il, évoquant «une petite déclaration de guerre contre l’Ukraine».

«Si la grande guerre éclate...»

La diaspora ukrainienne au Luxembourg «espère que le Grand-Duché réagira en termes de sanctions contre des entreprises russes liées à ceux qui ont aidé à la reconnaissance de l’indépendance des régions de Donetsk et Lougansk», note Nicolas Zharov, qui évoque aussi de possibles sanctions personnelles et réclame un support à l’Ukraine, politique et financier. «C’est notre pays, notre destin, notre futur», souligne le président de l’association pour qui la Russie pourrait viser les zones dont les prorusses avaient pris le contrôle avant 2014, dont la ville de Mariupol.

Selon Nicolas Zharov, en Ukraine, certains cherchent à éloigner leurs familles et étudient la possibilité de les faire accueillir notamment au Luxembourg. «Si la guerre va au-delà des régions concernées, si la grande guerre éclate, nous demanderons sans doute au Luxembourg s’il peut accueillir des réfugiés». Pour lui, si le conflit s’étend, des membres de la diaspora ukrainienne de dix millions de personnes à travers le monde repartiront en Ukraine combattre. «Mais nous voulons croire qu’une solution peut être trouvée, aux États de l’Union européenne de faire pression pour que le président russe revienne sur sa décision».

«Les gens en Ukraine vivent depuis huit ans une situation de guerre. Même si elle était un peu plus éloignée à l’est de l’Ukraine. Désormais plus de personnes se sentent en danger. Les gens ont davantage peur pour leur famille», raconte Nicolas Zharov qui souligne toutefois que ce sentiment est parfois plus fort au sein de la diaspora que sur place.

(Nicolas Martin/L'essentiel)