Le Cercle Cité en mode «Seigneur des anneaux»

«John Howe, c'est juste une référence en la matière» lance Lucile, 30 ans, venue comme des dizaines d'autres visiteurs au Cercle Cité, vendredi, pour une séance de dédicace avec l'illustrateur canadien. L'artiste, qui affectionne le monde du fantastique et le Moyen-Âge, a fait surgir sur feuille blanche des univers entiers et créé plusieurs œuvres magistrales. Bon nombre de ses aquarelles et de ses dessins au crayon seront présentées au Cercle Cité jusqu'au 18 mars.

«L'exposition compte 40 originaux, 5 carnets de croquis, dont 30 originaux consacrés rien qu'à l'univers du Seigneur des anneaux» explique Gilles Francescano, commissaire de l'exposition. En effet, même si John Howe a réussi à mettre en image bon nombre d’œuvres de Tolkien, c'est avant tout la saga de «Le Seigneur des Anneaux» qui sera sorti du lot.

«J'en ai lu tous les tomes, mais je ne compte plus les fois où j'en ai regardé le film» dit Michael, 30 ans, dont l'enfance bercée par les dessins d’elfes et de hobbits de John How.

Dominik, 30 ans et fan du Seigneur des Anneaux, lui aussi, regrette pour sa part d'avoir laissé sa collection de Tolkien chez lui, en République tchèque. Enfin, d'autres curieux étaient à l'exposition pour s'imprégner directement de l'imaginatif de l'illustrateur, «C'est impressionnant de voir que sur certains dessins, on peut reconnaître un seul personnage mais bien plus d'univers» conclut Cynthia, 29 ans, pour qui le dessin est devenu un vraie passion .

(Pierre François/L'essentiel)