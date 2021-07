Le site meteolux.lu ne fonctionne pas totalement

Le site Internet de MeteoLux fait face à des problèmes techniques depuis vendredi dernier, indique ce lundi l'Administration de la navigation aérienne (ANA) dans un communiqué.

À 14h ce lundi, le site semblait fonctionner correctement. «Certaines fonctionnalités ne sont pas accessibles», note toutefois Tessy Eiffener, de l'ANA.

À noter qu'en cas de problème, les alertes et prévisions météorologiques de MeteoLux restent consultables via l'application mobile de l’Institut royal météorologique de la Belgique* (IRM), le site «Meteoalarm», l'abonnement «Bulletin»**, et les prévisions par téléphone 24h/24: (+352) 4798-27010.



*Téléchargeable sur Apple App Store: https://itunes.apple.com/be/app/meteo.be/id393832976, et Google Play Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=be.irm.kmi.meteo&hl=fr



**Demande par courriel à l’adresse info@meteo.public.lu (édition 2x/jour et disponible en langues française et allemande)

(L'essentiel)