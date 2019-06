Les cas de violences à l'école sont en hausse

En 2018, 88 cas de violence scolaire ont été signalés à la police, soit 26% de plus qu'en 2017, selon une réponse parlementaire des ministres de la Sécurité intérieure et de l'Éducation nationale. «Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Donner des chiffres sur les cas de conflit, harcèlement ou racket peut être difficile. Ils existent dans tous les établissements, mais ce ne sont que les cas extrêmes qui font l'objet de sanctions, de plaintes», selon Claire Russon, attachée à la direction du Centre psycho-social et d'accompagnement scolaires (CePAS).

Celle-ci estime que «les violences à l'école existent au même titre que celles dans notre société. Néanmoins, la communauté scolaire est composée de professionnels pouvant intervenir facilement pour aider les victimes». Les jeunes et leurs familles ont la possibilité de venir en consultation au CePAS pour parler de leur bien-être, de leur réussite scolaire ou de situations plus problématiques, comme les violences. Ils peuvent aussi être reçus dans le service spécialisé du lycée. Des initiatives spécifiques sont également mises en place dans un certain nombre de lycées du pays.

«Dans le groupe de Peer-Mediation, des élèves sont formés pour apprendre à gérer les conflits, communiquer de façon non violente et faire des médiations. Ils sensibilisent aussi des classes de 6e au harcèlement», souligne Georgette Grein, éducatrice graduée au Lycée Robert-Schuman, à Luxembourg.

(Marion Mellinger/L'essentiel)