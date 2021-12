Les assermentations prévues le 5 janvier

On le sait, trois ministres démissionnaires doivent quitter le gouvernement en début d'année 2022. On sait désormais précisément quand cela va se produire. La Cour indique en effet ce jeudi matin que le Grand-Duc Henri recevra en audience de congé les trois partants, mercredi 5 janvier à partir de 10h, confirmant des informations de L'essentiel.

Le vice-premier ministre, ministre du Travail et des Sports Dan Kersch (LSAP), le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité sociale Romain Schneider (LSAP) et le ministre des Finances Pierre Gramegna (DP) se succéderont ainsi auprès du souverain.

Dans la foulée, à 11h, le souverain procédera à l'assermentation des trois nouveaux membres du gouvernement, les socialistes Claude Haagen (pour l'Agriculture et la Sécurité sociale) et Georges Engel (nommé aux Sports et au Travail), et la libérale Yuriko Backes (qui récupère le portefeuille des Finances). Les nouveaux ministres pourront ensuite prendre leurs fonctions. Dans le même mouvement, la ministre socialiste de la Santé Paulette Lenert doit, elle, être promue vice-première ministre.

(L'essentiel)