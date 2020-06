La veille de la fête nationale est restée confinée

Après des débuts balbutiants, avec un peu de monde en terrasse, la veille de la fête nationale n'a pas franchement décollé, lundi soir. La faute au coronavirus qui a entraîné l'annulation de toutes les festivités. Même les bars devaient fermer leurs portes à minuit. La police devait y veiller.

Les rues habituellement noires de monde à la veille de la fête nationale étaient donc quasiment désertes, le gros des fêtes étant cette fois organisé en privé, chez les gens. À l'abbaye de Neumunster il n'y avait, cette année, absolument personne. Plus loin, les Rives de Clausen sonnaient plus creux qu'un vendredi ou qu'un samedi soir. «Je travaille seul, ce soir. Si on avait été à deux, il n'y aurait pas eu assez de travail», glisse le serveur d'un bar des Rives, au passage.

Grosse musique, petite ambiance

Certains établissements de l'îlot festif avaient pourtant sorti le grosse sono et la musique résonnait à fond, par endroit. Pourtant, l'ambiance n'a jamais vraiment été à la hauteur de l'événement. Une fois la nuit tombée, après 22h, quelques groupes se formaient de loin en loin, et, comme samedi, le respect des règles sanitaires était oublié après quelques verres. On ne porte pas le masque, on se tape dans la main, on est proches les uns des autres pour discuter...

Ces règles de distanciation sociale étaient également passées à la trappe dans la Ville Haute. Là aussi, quelques points chauds ont attiré du monde après la tombée de la nuit. Des foules compactes étaient regroupées, souvent sans masque, rue de Marché aux Herbes, rue Sigefroi, rue Large et, dans une moindre mesure, rue du Saint-Esprit, devant quelques établissements populaires. Mais on était, comme toute la soirée, loin des rassemblements massifs traditionnels d'une fête nationale. Quelques dizaines de mètres plus loin, d'ailleurs, les abords du Palais et d'une Chambre des députés illuminée aux couleurs nationales étaient presque désertés. Et peu après 23h, il n'y avait déjà plus un chat sur le Knuedler. Pour la vraie fête nationale, il faudra attendre 2021. Si le virus le permet.

(jw/L'essentiel)