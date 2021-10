L'expo universelle, tremplin pour nos entreprises

Une vitrine, une plateforme. Les deux mots se mêlent pour évoquer le pavillon luxembourgeois à l'Exposition universelle de Dubaï. Si le site a pour vocation d'assurer la promotion de l'image du pays à l'international, il doit aussi servir de tremplin aux entreprises luxembourgeoises.

«Il leur sert de premier point de contact. Cela suppose un suivi derrière des relations d'affaires qui seront nouées à partir de là. C'est l'idée d'un tel rendez-vous: de réapprendre à se connaître dans un monde post-covid, d'avoir un point de rencontre physique, après avoir travaillé pendant un an et demi en virtuel», souligne le ministre de l'Économie luxembourgeois, Franz Fayot, qui dirige une mission économique cette semaine dans la cité émiratie.

Une semaine du «Made in Luxembourg»

Le besoin de se retrouver en présentiel après cette période mouvementée, le directeur de la Chambre de commerce du Luxembourg, Carlo Thelen, le constate également. «Il y a de l'affluence pour les missions que nous organisons sur place», affirme-t-il. Après l'ICT la semaine passée, l'espace est cette semaine au cœur des rencontres organisées pour la délégation luxembourgeoise à Dubaï. Viendra ensuite la semaine du «Made in Luxembourg», puis en janvier, la durabilité et les technologies de la santé, et enfin, l'agroalimentaire en février prochain.

«Ces six secteurs auront leur carte à jouer car pour chacune, on met en place une vitrine, un outil de travail optimisé avec des visites de foires spécialement dans la région et la possibilité en plus d'inviter des entreprises au pavillon, pour découvrir le pays», complète Carlo Thelen. La possibilité de présenter directement des projets aux ministres qui accompagnent les délégations, voire au Grand Duc, ou au Grand-Duc héritier qui seront sur place, «en circuit court», «c'est une belle opportunité pour valoriser son commerce extérieur et sa promotion économique».

(L'essentiel/Mathieu Vacon)