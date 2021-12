Un troisième décès après le choc frontal sur la N31

Les messages affluent sur les réseaux sociaux, depuis ce mardi 30 novembre, et confirment tristement une nouvelle issue tragique à l'accident survenu la nuit du dimanche 14 novembre 2021.

Dans le sud-ouest du Luxembourg, tout près des frontières belge et française, deux voitures s'étaient percutées vers 2h40, de manière frontale, sur la N31 entre Bascharage et Linger. Le bilan de cet accident s'était déjà révélé rapidement très lourd avec deux premiers décès: Chloé, une femme de 22 ans domiciliée à Mont-Saint-Martin et un résident de Schifflange de 44 ans.

« De belles et heureuses jeunes femmes »

On apprend, ce mercredi 1er décembre 2021, qu'un troisième décès vient d'être confirmé parmi les deux autres personnes blessées grièvement et qui se trouvaient encore à l'hôpital jusque-là. Lorie, une jeune femme originaire d'Aubange et domiciliée à Musson vient de perdre la vie après avoir subi plusieurs opérations ces derniers jours. C'était également la cousine de Chloé, la jeune femme de 22 ans décédée le 14 novembre.

«Elles étaient parties pour une bonne soirée entre cousines et un ivrogne est venu leur prendre leurs vies» a écrit sur les réseaux sociaux la mère de cette dernière victime. «De belles et heureuses jeunes femmes. On ne saura jamais si elles se sont bien amusées. Il a brisé nos familles (et la vie de) ces deux petites princesses. Je vous aime mes puces d'amour. C'est juste un au revoir».

