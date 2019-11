Renaturer pour mieux faire barrage aux inondations

Une crue survient en moyenne tous les 20 ans, le long de la Gander à Mondorf-les-Bains. Pour diminuer le risque d'inondation des zones urbanisées, une renaturation est actuellement en cours. «Le but premier d'une renaturation est la revalorisation écologique des cours d'eau, mais elle a un effet secondaire positif en matière de protection contre les inondations», souligne-t-on au ministère de l'Environnement.

L'eau monte moins vite et moins haut car elle est absorbée par la parcelle renaturée. D'autres renaturations ont eu un effet significatif sur les inondations ces dernières années, comme celles de l'Alzette, entre Walferdange et Steinsel, et de l'Ernz Blanche à Koedange, qui ont chacune créé 100 000 m³ de volume de rétention d'eau.

Pour que l'effet soit probant, il faut que la renaturation soit faite en amont de la zone urbanisée. «Pour les inondations fréquentes, de moindre envergure, toute renaturation a un effet positif. Mais pour celles moins fréquentes, plus importantes, des études hydrauliques spécifiques doivent être réalisées», précise le ministère. Dans le futur, les autorités prévoient de renaturer l'Alzette, sur une longueur de 17,4 km, entre la place Dargent et la N7 à Mersch, ainsi que la vallée de la Pétrusse à Luxembourg. Ce second projet devrait débuter au niveau du Grund à la fin de l'année.

(Séverine Goffin/L'essentiel)